Roxana Fabius asumió como directora del Museo Nacional de Artes Visuales

En sus primeras palabras como directora, Fabius recordó anécdotas y contó como fue su vínculo con su predecesor

Directora de Cultura María Eugenia Vidal junto al director saliente Enrique Aguerre, reconocido por su labor al frente del Museo Nacional de Artes Visuales.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún junto a la&nbsp;directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius.

FOTO

Valentina Weikert
Pincho Casanova y Adela Casacuberta.

FOTO

Valentina Weikert
Javier Bassi y Panta Astiazarán.

FOTO

Valentina Weikert
Silvana Tanzi y Margaret White.

FOTO

Valentina Weikert
Laura Rozenbaum, Emma Sanguinetti y Miryam Stein.

FOTO

Valentina Weikert
Directora del Museo Gurvich Vivian Honigsberg,&nbsp;Martín Gurvich y Andrea Finkelstein.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) vivió una jornada histórica con la asunción de Roxana Fabius como nueva directora en relevo de Enrique Aguerre, quien ocupó el cargo durante 15 años consecutivos, atravesando tres períodos de gobierno, y dejó una huella profunda en la institución.

La sala principal del museo se colmó de artistas, gestores culturales, autoridades y público cercano al ámbito del arte que acompañaron este momento cargado de emoción y simbolismo. Entre los presentes se destacó el coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales, Martín Craciún, quien en su intervención subrayó: “En un país que por lo general exporta talento, tener la posibilidad de repatriar a una compatriota con la trayectoria de Roxana y que ella lo haya asumido es para nosotros muy importante para esta nueva gestión”. Como gesto simbólico, le entregó un ramo de flores.

En sus primeras palabras como directora, Fabius recordó que fue precisamente el MNAV el lugar que despertó en ella su pasión por los museos. Reconoció además el apoyo de Enrique Aguerre durante la transición y destacó su disposición para atender cada consulta en el proceso completo previo a asumir. Finalmente, subrayó su intención de continuar profundizando el carácter democrático y accesible del museo, con el propósito de acercar a la ciudadanía las obras que forman parte del patrimonio nacional.

El reconocimiento a Aguerre no pasó desapercibido. La directora de Cultura, María Eugenia Vidal, le entregó una medalla en homenaje a su gestión y destacó que el MNAV es “más que un pilar de la historia del arte uruguayo: es un lugar de encuentro, de memoria y de futuro; un ámbito vital de creación y pertenencia”.

Con este cambio de conducción, el museo abre una nueva etapa que combina continuidad y renovación, con el desafío de proyectar la institución hacia una mayor apertura internacional y consolidar así su rol como espacio central de la cultura uruguaya y latinoamericana

