RT International Institute recibió a los participantes del décimo Congreso Alatro

La innovación médica también se construye a partir del encuentro y del intercambio de experiencias. En ese espíritu, RT International Institute abrió las puertas de sus instalaciones en Carrasco para recibir a expositores internacionales del décimo Congreso Alatro, en un cóctel de bienvenida que permitió conocer de cerca el trabajo y la tecnología del centro.
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Ni bien llegaron al instituto, los presentes tuvieron la oportunidad de recorrer sus instalaciones diseñadas especialmente para hacer que la experiencia de quienes concurren sea lo más agradable y confortante posible y también para ver las salas equipadas con tecnología de alto nivel. La visita permitió conocer de cerca los espacios y equipos donde se desarrolla buena parte del trabajo vinculado a la radioterapia.
El congreso se llevó a cabo los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7, en el Radisson Victoria Plaza Hotel, bajo el lema “Innovación que trasciende fronteras”. La convocatoria reunió a especialistas, profesionales y referentes de distintos países de la región para compartir conocimientos, experiencias y avances en el campo de la radioterapia.
Con una mirada puesta en el futuro de la terapia radiante en Iberoamérica, las jornadas propusieron un espacio de intercambio académico y colaboración internacional en el que la ciencia, la tecnología y la excelencia médica ocuparon el centro de la agenda.