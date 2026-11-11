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RT International Institute recibió a los participantes del décimo Congreso Alatro

En la previa de tres jornadas dedicadas a la innovación y los avances en radioterapia, invitados y especialistas recorrieron las instalaciones del instituto, equipado con tecnología de alto nivel

De RT International Institute: Agustín Rosich, Federico Lorenzo, Valentina Ferreira,&nbsp;director Aldo Quarneti y Sergio Aguiar.&nbsp;

De RT International Institute: Agustín Rosich, Federico Lorenzo, Valentina Ferreira, director Aldo Quarneti y Sergio Aguiar. 

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Adrián Echeverriaga
Thaís Flores, Enrique Campanelli y Carolina Novais.

Thaís Flores, Enrique Campanelli y Carolina Novais.

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Adrián Echeverriaga
Presidente de Alatro Gustavo Sarria, Natalia Pinto, Ricardo Ruggeri y Máximo Barros.

Presidente de Alatro Gustavo Sarria, Natalia Pinto, Ricardo Ruggeri y Máximo Barros.

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Adrián Echeverriaga
Ángela Piñeros y Fernando Terre.

Ángela Piñeros y Fernando Terre.

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Adrián Echeverriaga
Armando Félix y Pablo Castro Peña.

Armando Félix y Pablo Castro Peña.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La innovación médica también se construye a partir del encuentro y del intercambio de experiencias. En ese espíritu, RT International Institute abrió las puertas de sus instalaciones en Carrasco para recibir a expositores internacionales del décimo Congreso Alatro, en un cóctel de bienvenida que permitió conocer de cerca el trabajo y la tecnología del centro.

Ni bien llegaron al instituto, los presentes tuvieron la oportunidad de recorrer sus instalaciones diseñadas especialmente para hacer que la experiencia de quienes concurren sea lo más agradable y confortante posible y también para ver las salas equipadas con tecnología de alto nivel. La visita permitió conocer de cerca los espacios y equipos donde se desarrolla buena parte del trabajo vinculado a la radioterapia.

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El congreso se llevó a cabo los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7, en el Radisson Victoria Plaza Hotel, bajo el lema “Innovación que trasciende fronteras”. La convocatoria reunió a especialistas, profesionales y referentes de distintos países de la región para compartir conocimientos, experiencias y avances en el campo de la radioterapia.

Con una mirada puesta en el futuro de la terapia radiante en Iberoamérica, las jornadas propusieron un espacio de intercambio académico y colaboración internacional en el que la ciencia, la tecnología y la excelencia médica ocuparon el centro de la agenda.

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