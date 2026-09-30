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Salvador Neves presentó un libro sobre Zelmar Michelini

La publicación de Ediciones de Brecha reconstruye casi cuatro décadas de trayectoria y aborda las tensiones entre el ejercicio periodístico y la política en Uruguay y Argentina

Margarita Michelini, Salvador Neves y Mariana Contreras.&nbsp;

Margarita Michelini, Salvador Neves y Mariana Contreras. 

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Lucila Castillo
Ricardo Schreiber, Eduardo de León y Rafael Michelini.

Ricardo Schreiber, Eduardo de León y Rafael Michelini.

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Lucila Castillo
Sofi Richero, Fernanda y Fernando Cortinas.&nbsp;

Sofi Richero, Fernanda y Fernando Cortinas. 

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Lucila Castillo
Adriana Lerena y Samuel Blixen.&nbsp;

Adriana Lerena y Samuel Blixen. 

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Lucila Castillo
María Luisa Berrutti, Sylvia Perera y Mario Ruiz.

María Luisa Berrutti, Sylvia Perera y Mario Ruiz.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

A 50 años del secuestro y asesinato de Zelmar Michelini en Buenos Aires, durante el terrorismo de Estado, Ediciones de Brecha presentó el libro Tiempo de redacciones. Zelmar Michelini, periodista (1939-1976), de Salvador Neves.

La presentación tuvo lugar en Escaramuza­ y contó con la participación del autor y de la periodista Mariana Contreras, con una de las hijas de Zelmar, Margarita Michelini, como moderadora. La conversación giró en torno a la trayectoria periodística de Michelini y a la compleja relación entre periodismo y política.

El libro es el resultado de una extensa investigación que busca documentar en detalle su vínculo con el periodismo durante casi cuatro décadas, tanto en Uruguay como en Argentina. Neves reconstruye una faceta menos explorada de quien también tuvo un papel central en la vida política del país, su relación con un oficio al que se acercó desde joven y que utilizó como una herramienta para intervenir en momentos de gran efervescencia social y política.

Durante la presentación, Margarita Michelini recordó que la investigación había sido presentada dos años atrás y que desde entonces comenzó el trabajo de convertir todo ese material en un libro. Explicó que el proceso implicó ordenar una investigación construida durante años, con numerosas entrevistas y otros documentos, una tarea que realizó junto con Neves y con el apoyo de la Fundación Zelmar Michelini.

Por su parte, Contreras y Neves abordaron la relación entre el ejercicio del periodismo y la política en la época de Michelini, marcada también por la violencia estatal. La publicación busca, además, retratar las redacciones de aquellos años y las formas de trabajo colectivo que caracterizaron al periodismo de entonces.

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