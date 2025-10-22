SBI Seguros celebró 30 años de trayectoria en el Club de Golf del Uruguay

En homenaje a las tres décadas de historia, se sortearon 30 premios entre los presentes, como gesto de reconocimiento al trabajo conjunto

De SBI Seguros: gerente de Riesgos Marcelo Ferrari, gerenta de Negocios de Personas Natalia Draper, gerente de Sistemas Enzo Cesco y gerenta de Administración y Finanzas Victoria Berriel.

De SBI Seguros: jefe de Centro de Atención y Soluciones Gustavo Spinella, ejecutiva y suscriptora comercial Valeria Santín, encargada de Administración y Finanzas Melissa Maresca y jefe de Siniestros Willy Ledesma.

De SBI Seguros: presidente Marcelo Lena, gerenta de RR.HH. y compliance Alejandra Vidal, gerente de Siniestros Germán Sosa y gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola.

Treinta años de historia y esfuerzo se celebraron el viernes 10 en el Club de Golf del Uruguay, donde SBI Seguros reunió a colaboradores, corredores y aliados estratégicos para una noche inolvidable.

Noelia Etcheverry fue la anfitriona de la velada, mientras que el mago Daniel K sorprendió al público con su carisma, humor y talento, lo que produjo un clima de alegría y conexión en los presentes.

Los invitados fueron recibidos con una alfombra de bienvenida que los condujo hasta una zona de fotos decorada con el logo de la empresa. Ya en el interior, se reencontraron con colegas y amigos, mientras compartían un cóctel en una sala ambientada con los colores de la compañía, antes de las palabras de las autoridades.

En homenaje a las tres décadas de historia, se sortearon 30 premios entre los presentes, como gesto de reconocimiento al trabajo conjunto. También se realizó la premiación de la campaña Premium Partners, que distingue a los corredores con mejor desempeño del año, pieza clave en el modelo de cercanía que caracteriza a la empresa.