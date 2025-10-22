¡Hola !

SBI Seguros celebró 30 años de trayectoria en el Club de Golf del Uruguay

En homenaje a las tres décadas de historia, se sortearon 30 premios entre los presentes, como gesto de reconocimiento al trabajo conjunto

De SBI Seguros: presidente Marcelo Lena, gerenta de RR.HH. y compliance&nbsp;Alejandra Vidal, gerente de Siniestros Germán Sosa y gerente de Negocios&nbsp;Corporativos Fabián Giovanola.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De SBI Seguros: jefe de Centro de Atención y Soluciones Gustavo Spinella,&nbsp;ejecutiva y suscriptora comercial Valeria Santín, encargada de&nbsp;Administración y Finanzas Melissa Maresca y jefe de Siniestros Willy Ledesma.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De SBI Seguros: ejecutivo comercial Sebastián Vidal, ejecutivo y&nbsp;suscriptor comercial Darío Vidal, ejecutivos comerciales Camila&nbsp;González y Pablo Souberville.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De SBI Seguros: gerente de Riesgos Marcelo Ferrari, gerenta de&nbsp;Negocios de Personas Natalia Draper, gerente de Sistemas Enzo Cesco&nbsp;y gerenta de Administración y Finanzas Victoria Berriel.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Treinta años de historia y esfuerzo se celebraron el viernes 10 en el Club de Golf del Uruguay, donde SBI Seguros reunió a colaboradores, corredores y aliados estratégicos para una noche inolvidable.

Noelia Etcheverry fue la anfitriona de la velada, mientras que el mago Daniel K sorprendió al público con su carisma, humor y talento, lo que produjo un clima de alegría y conexión en los presentes.

Leé además

Matías, Fernando y Marcel Stagnari. 
B-Content

Stagnari Seguros: trayectoria familiar y tecnología al servicio del cliente

B-content

Los invitados fueron recibidos con una alfombra de bienvenida que los condujo hasta una zona de fotos decorada con el logo de la empresa. Ya en el interior, se reencontraron con colegas y amigos, mientras compartían un cóctel en una sala ambientada con los colores de la compañía, antes de las palabras de las autoridades.

En homenaje a las tres décadas de historia, se sortearon 30 premios entre los presentes, como gesto de reconocimiento al trabajo conjunto. También se realizó la premiación de la campaña Premium Partners, que distingue a los corredores con mejor desempeño del año, pieza clave en el modelo de cercanía que caracteriza a la empresa.

El festejo fue, además, una oportunidad para repasar los principales hitos de SBI Seguros. La compañía comenzó sus operaciones en 1995, bajo el nombre AIG Seguros, y en 2018 dio un paso decisivo al transformarse en SBI Seguros e integrarse a la red global Fairfax Financial Holdings, grupo con más de 40 años de trayectoria, 20.000 colaboradores y presencia en 50 países. Esta integración marcó el inicio de una nueva etapa, más ágil, moderna y cercana.

A lo largo de estas tres décadas, SBI Seguros se consolidó como referente en soluciones integrales para empresas y personas. Ofrece coberturas a medida en responsabilidad civil, líneas financieras, transporte, cauciones, todo riesgo operativo e incendio, junto con productos innovadores como los seguros de riesgo cibernético y los de responsabilidad civil para directores y administradores. En el segmento de personas, acompaña cada etapa de la vida con seguros para hogares, autos, bicicletas, celulares, dispositivos, viajes y garantía de alquiler a través de su reconocida línea Multiseguros, que combina practicidad, innovación y respaldo.

El festejo por los 30 años fue más que una celebración, representó un reconocimiento al trabajo compartido, a la confianza construida y al vínculo con los corredores, pieza clave del modelo de negocio de la compañía.

