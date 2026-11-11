SBI Seguros inauguró su oficina en Punta del Este con un encuentro que reunió a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores de la compañía.
Con una reunión en su sede de la Calle 20, autoridades de SBI celebraron la inauguración junto a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores
SBI Seguros inauguró su oficina en Punta del Este con un encuentro que reunió a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores de la compañía.
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La celebración se realizó el jueves 29 de octubre en las nuevas instalaciones ubicadas en la esquina de las calles 20 y 25, próximo al puerto. Allí, los invitados conocieron las instalaciones y compartieron un atardecer distendido en el que celebraron este nuevo paso en el crecimiento de la empresa. Esta ocasión resultó una oportunidad para agradecer la confianza y el trabajo conjunto de quienes han acompañado a SBI Seguros en su desarrollo durante los últimos años.
Para sus autoridades, la apertura de esta oficina representa un hito para la compañía, que continúa fortaleciendo su presencia en el interior del país y consolida su vínculo con corredores y clientes de Maldonado y el este del país.
Con una sólida trayectoria en seguros para empresas y un crecimiento sostenido en el segmento de seguros para personas, SBI Seguros ofrece soluciones que abarcan desde responsabilidad civil, transporte de mercaderías y riesgos cibernéticos hasta coberturas para autos, hogar, viajes y garantía de alquiler, entre otras soluciones diseñadas para acompañar las necesidades de protección de personas y empresas en todo el país.
En un ambiente de celebración y camaradería, los asistentes brindaron por esta nueva etapa, marcada por el crecimiento, la cercanía y el compromiso de seguir generando valor para sus socios estratégicos y clientes en Uruguay.
Según afirmaron, “la apertura de la oficina de Punta del Este constituye el primer paso del proceso de expansión territorial de SBI Seguros, reafirmando su apuesta por una presencia cada vez más cercana y accesible en los distintos puntos del país”.