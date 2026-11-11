¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

SBI Seguros inauguró su oficina en Punta del Este

Con una reunión en su sede de la Calle 20, autoridades de SBI celebraron la inauguración junto a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores

Apertura oficial de la sede Punta del Este de SBI: ejecutivo comercial Gabriel Melese, gerente de Siniestros Germán Sosa, presidente Marcelo Lena y gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola.

Apertura oficial de la sede Punta del Este de SBI: ejecutivo comercial Gabriel Melese, gerente de Siniestros Germán Sosa, presidente Marcelo Lena y gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola.

FOTO

Daniel Ceriani con el presidente de SBI Marcelo Lena.

Daniel Ceriani con el presidente de SBI Marcelo Lena.

FOTO

De SBI: subgerenta de Negocios Corporativos Valeria Santín, ejecutivo y suscriptor de Riesgos Comerciales Darío Vidal y suscriptora de Riesgos Masivos Yamila Barrera.

De SBI: subgerenta de Negocios Corporativos Valeria Santín, ejecutivo y suscriptor de Riesgos Comerciales Darío Vidal y suscriptora de Riesgos Masivos Yamila Barrera.

FOTO

De SBI: agente de Atención al Cliente Tatiana Garrido, ejecutivo Comercial Gabriel Melese, ajustadora de Siniestros Yohana González y analista de Datos Mateo Aguiar.

De SBI: agente de Atención al Cliente Tatiana Garrido, ejecutivo Comercial Gabriel Melese, ajustadora de Siniestros Yohana González y analista de Datos Mateo Aguiar.

FOTO

De SBI: gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola, presidente Marcelo Lena, gerente de Siniestros Germán Sosa y gerenta de Cumplimiento y RR.HH. Alejandra Vidal.

De SBI: gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola, presidente Marcelo Lena, gerente de Siniestros Germán Sosa y gerenta de Cumplimiento y RR.HH. Alejandra Vidal.

FOTO

Gianna Ceriani, Nicolás Newman, ejecutivo comercial de SBI Gabriel Melese y Daniel Ceriani.

Gianna Ceriani, Nicolás Newman, ejecutivo comercial de SBI Gabriel Melese y Daniel Ceriani.

FOTO

Gerente de Negocios Corporativos de SBI Fabián Giovanola y subgerenta de Negocios Corporativos de SBI Valeria Santín con Marcelo y Leonidas Constantinidi.

Gerente de Negocios Corporativos de SBI Fabián Giovanola y subgerenta de Negocios Corporativos de SBI Valeria Santín con Marcelo y Leonidas Constantinidi.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

SBI Seguros inauguró su oficina en Punta del Este con un encuentro que reunió a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores de la compañía.

La celebración se realizó el jueves 29 de octubre en las nuevas instalaciones ubicadas en la esquina de las calles 20 y 25, próximo al puerto. Allí, los invitados conocieron las instalaciones y compartieron un atardecer distendido en el que celebraron este nuevo paso en el crecimiento de la empresa. Esta ocasión resultó una oportunidad para agradecer la confianza y el trabajo conjunto de quienes han acompañado a SBI Seguros en su desarrollo durante los últimos años.

Leé además

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, en el evento de la Audea.
Seguros

Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

Para sus autoridades, la apertura de esta oficina representa un hito para la compañía, que continúa fortaleciendo su presencia en el interior del país y consolida su vínculo con corredores y clientes de Maldonado y el este del país.

Con una sólida trayectoria en seguros para empresas y un crecimiento sostenido en el segmento de seguros para personas, SBI Seguros ofrece soluciones que abarcan desde responsabilidad civil, transporte de mercaderías y riesgos cibernéticos hasta coberturas para autos, hogar, viajes y garantía de alquiler, entre otras soluciones diseñadas para acompañar las necesidades de protección de personas y empresas en todo el país.

En un ambiente de celebración y camaradería, los asistentes brindaron por esta nueva etapa, marcada por el crecimiento, la cercanía y el compromiso de seguir generando valor para sus socios estratégicos y clientes en Uruguay.

Según afirmaron, “la apertura de la oficina de Punta del Este constituye el primer paso del proceso de expansión territorial de SBI Seguros, reafirmando su apuesta por una presencia cada vez más cercana y accesible en los distintos puntos del país”.

Selección semanal
Turismo

Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

Por Redacción Búsqueda
Junta de Transparencia

La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

Por Federico Castillo
Medioambiente

COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

Por Lucía Cuberos
Seguros

Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Ofiuras o estrellas serpiente. 2025. Fotografía digital. 

Uruguay Sub200: el país bajo el mar en una muestra fotográfica

Por Redacción Galería
Alfonso Tort y Leonor Svarcas protagonizan Pulmones.

Leonor Svarcas y Alfonso Tort presentan en el Auditorio del Sodre la obra ‘Pulmones’ desde el 12 de noviembre

Por Cecilia Presa
Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Por Santiago Perroni
Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Por Redacción Galería