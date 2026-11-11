Con una reunión en su sede de la Calle 20, autoridades de SBI celebraron la inauguración junto a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores

Gerente de Negocios Corporativos de SBI Fabián Giovanola y subgerenta de Negocios Corporativos de SBI Valeria Santín con Marcelo y Leonidas Constantinidi.

De SBI: gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola, presidente Marcelo Lena, gerente de Siniestros Germán Sosa y gerenta de Cumplimiento y RR.HH. Alejandra Vidal.

De SBI: agente de Atención al Cliente Tatiana Garrido, ejecutivo Comercial Gabriel Melese, ajustadora de Siniestros Yohana González y analista de Datos Mateo Aguiar.

De SBI: subgerenta de Negocios Corporativos Valeria Santín, ejecutivo y suscriptor de Riesgos Comerciales Darío Vidal y suscriptora de Riesgos Masivos Yamila Barrera.

Apertura oficial de la sede Punta del Este de SBI: ejecutivo comercial Gabriel Melese, gerente de Siniestros Germán Sosa, presidente Marcelo Lena y gerente de Negocios Corporativos Fabián Giovanola.

SBI Seguros inauguró su oficina en Punta del Este con un encuentro que reunió a corredores de seguros, aliados estratégicos y colaboradores de la compañía.

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La celebración se realizó el jueves 29 de octubre en las nuevas instalaciones ubicadas en la esquina de las calles 20 y 25, próximo al puerto. Allí, los invitados conocieron las instalaciones y compartieron un atardecer distendido en el que celebraron este nuevo paso en el crecimiento de la empresa. Esta ocasión resultó una oportunidad para agradecer la confianza y el trabajo conjunto de quienes han acompañado a SBI Seguros en su desarrollo durante los últimos años.

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Para sus autoridades, la apertura de esta oficina representa un hito para la compañía, que continúa fortaleciendo su presencia en el interior del país y consolida su vínculo con corredores y clientes de Maldonado y el este del país.

Con una sólida trayectoria en seguros para empresas y un crecimiento sostenido en el segmento de seguros para personas, SBI Seguros ofrece soluciones que abarcan desde responsabilidad civil, transporte de mercaderías y riesgos cibernéticos hasta coberturas para autos, hogar, viajes y garantía de alquiler, entre otras soluciones diseñadas para acompañar las necesidades de protección de personas y empresas en todo el país.

En un ambiente de celebración y camaradería, los asistentes brindaron por esta nueva etapa, marcada por el crecimiento, la cercanía y el compromiso de seguir generando valor para sus socios estratégicos y clientes en Uruguay.