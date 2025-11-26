¡Hola !

Se desarrolló el segundo remate de caballos criollos en Carrasco Polo

Se presentaron 34 lotes entre las cabañas Las Brujas, La Soleada y Don Augusto

Jorge Holtz, Jacques Boutmy y Sebastián da Silva.

FOTO

Valentina Weikert
Patricia, Fabiana y Carolina Holtz.

FOTO

Valentina Weikert
Gregorio Sanz, Paola Montero, Beatriz Carámbula, Paola Aranco y Mauricio García.

FOTO

Valentina Weikert
Victoria Lenoble con Martín y Santos Taranco.

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Ruiz y Nicolás Zambrano.

FOTO

Valentina Weikert
Facundo Pereira Brasil, Alfonsina Maldonado y Mauricio Varsi.

FOTO

Valentina Weikert
Manuel Yáñez y Mónica Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Soledad Yaquinta, Ana Deicas y Willy Garrone.

FOTO

Valentina Weikert
José Larrosa con Mateo y Juan Pablo Costabile.

FOTO

Valentina Weikert
Guadalupe Abente, Martina Flores, Mabel Fajardo, Alfonsina Abente y Milagros Flores.

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_2221
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Organizado por el escritorio Zambrano, el remate de caballos criollos se realizó en el Carrasco Polo Club junto con tres reconocidas cabañas —Las Brujas, La Soleada y Don Augusto—, en una instancia marcada por la tradición y la calidad.

La primera edición del remate tuvo lugar en noviembre de 2022 y superó todas las expectativas: asistieron alrededor de 700 personas y la jornada se vivió con gran entusiasmo. A partir de ese resultado tan positivo, los organizadores decidieron repetir el encuentro cada dos o tres años, sosteniendo así un espacio que combina la excelencia genética con el disfrute social.

En esta segunda edición se presentaron 34 lotes entre las tres cabañas, cuidadosamente seleccionados para la ocasión, y hubo una asistencia de más de 1.000 personas. Pero, más allá del aspecto comercial, el remate buscó mantener vivo un espíritu muy particular: reunir a amigos, colegas, criadores y criollistas en un ambiente cálido y distendido. No solo está pensado para quienes crían caballos criollos, sino también para todos los aficionados y amantes de la raza, que encuentran en este lugar un punto de encuentro para celebrar su pasión compartida.

La jornada transcurrió en una tarde muy agradable, típica de la previa al verano, con un clima perfecto para disfrutar al aire libre. Los asistentes compartieron un cóctel en un entorno inmejorable, rodeados de caballos y del paisaje característico del Carrasco Polo Club. Entre charlas, reencuentros y el intercambio entre quienes viven de cerca el mundo del caballo, la velada se convirtió en una celebración del trabajo y la tradición.

