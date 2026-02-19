  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    BROU y Plaza Rural celebraron sus aniversarios con un remate histórico y se comprometieron a seguir innovando en los negocios ganaderos

    La actividad contó con la presencia del presidente del BROU, Álvaro García

    Integrantes del Banco República y Plaza Rural en el remate aniversario que se realizó en el Museo del Gaucho y la Moneda.

    Integrantes del Banco República y Plaza Rural en el remate aniversario que se realizó en el Museo del Gaucho y la Moneda.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Plaza Rural realizó un remate histórico el pasado viernes 13. Se trató de la segunda etapa de su remate 317 —con las categorías de cría—, que se llevó a cabo en la casa matriz del Banco de la República (BROU) —actual Museo del Gaucho y la Moneda— para la celebración de los 130 años de la institución financiera y los 25 años del consorcio de escritorios rurales que realiza ventas ganaderas por pantalla.

    La actividad contó con la presencia del presidente del BROU, Álvaro García, quien destacó ese hecho, resaltó la alianza que desde un inicio la institución mantuvo con Plaza Rural y el diálogo permanente, así como las innovaciones que se han desarrollado en materia financiera, que favorecen la evolución del mercado ganadero.

    Leé además

    Al terminar el Ramadán hay una fiesta sagrada, llamada Eid al-Fitr, en la que sacrifican corderos, entonces la demanda es muy alta.
    Agro

    Gobierno de Argelia tiene interés en importar “1 millón de corderos” en pie, pero la oferta de Uruguay "no alcanza"

    Por Ruben Silvera
     Están todos los astros alineados para el negocio de la carne, destacó Varalla.
    Agro

    Recriadores con relaciones de precios ternero-novillo cuota muy favorables

    Por Agro de Búsqueda

    “En este mundo de cambios tecnológicos cruciales, en esta vorágine que hoy nos permite estar conectados con todo el país, son necesarias las tradiciones, lo que hace más de 400 años que hacemos en nuestro país, y también integrar a las nuevas tecnologías, aprovecharlas de la mejor manera para el mayor bienestar y la mayor eficiencia en las transacciones”, declaró el jerarca en esa oportunidad.

    García remarcó que tradicionalmente el BROU es líder en el sector agropecuario en general y en el sector ganadero en particular, y eso “obliga a estar permanentemente en contacto con el rubro y las estadísticas”.

    “Lo vemos muy bien al sector, con muy buenas perspectivas”, valoró. Y agregó: “Nos parece que estas herramientas que estamos generando, además de las que podamos generar más adelante, nos llevan a cumplir con lo que venimos haciendo en los últimos años, que es el crecimiento sano del crédito, que llegue cada vez más lejos, a más lugares, en mayores volúmenes, que facilite la realización de negocios, pero en el otro platillo de la balanza tenemos que cuidar la salud de ese crédito”. Y consideró que se está “en un muy buen momento como para poder seguir en esa línea de crecimiento”.

    Sistema de los remates por pantalla

    Por su parte, el presidente de Plaza Rural, Ignacio Victorica, recordó “la aventura que fue el sistema de los remates por pantalla” en sus inicios.

    Y enfatizó además que el BROU “ha sido un socio estratégico”, con el cual han buscado “herramientas financieras para los clientes vendedores y compradores”. A propósito, describió la financiación de 90 días libres, el Crédito Plus y los 180 días de plazo para los clientes del BROU.

    El remate finalizó con la colocación del 100% de la oferta a precios destacados, lo que refleja un mercado donde la demanda es muy superior a la oferta.

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage