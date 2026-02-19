BROU y Plaza Rural celebraron sus aniversarios con un remate histórico y se comprometieron a seguir innovando en los negocios ganaderos

Plaza Rural realizó un remate histórico el pasado viernes 13. Se trató de la segunda etapa de su remate 317 —con las categorías de cría—, que se llevó a cabo en la casa matriz del Banco de la República (BROU) —actual Museo del Gaucho y la Moneda— para la celebración de los 130 años de la institución financiera y los 25 años del consorcio de escritorios rurales que realiza ventas ganaderas por pantalla.
La actividad contó con la presencia del presidente del BROU, Álvaro García, quien destacó ese hecho, resaltó la alianza que desde un inicio la institución mantuvo con Plaza Rural y el diálogo permanente, así como las innovaciones que se han desarrollado en materia financiera, que favorecen la evolución del mercado ganadero.
“En este mundo de cambios tecnológicos cruciales, en esta vorágine que hoy nos permite estar conectados con todo el país, son necesarias las tradiciones, lo que hace más de 400 años que hacemos en nuestro país, y también integrar a las nuevas tecnologías, aprovecharlas de la mejor manera para el mayor bienestar y la mayor eficiencia en las transacciones”, declaró el jerarca en esa oportunidad.
García remarcó que tradicionalmente el BROU es líder en el sector agropecuario en general y en el sector ganadero en particular, y eso “obliga a estar permanentemente en contacto con el rubro y las estadísticas”.
“Lo vemos muy bien al sector, con muy buenas perspectivas”, valoró. Y agregó: “Nos parece que estas herramientas que estamos generando, además de las que podamos generar más adelante, nos llevan a cumplir con lo que venimos haciendo en los últimos años, que es el crecimiento sano del crédito, que llegue cada vez más lejos, a más lugares, en mayores volúmenes, que facilite la realización de negocios, pero en el otro platillo de la balanza tenemos que cuidar la salud de ese crédito”. Y consideró que se está “en un muy buen momento como para poder seguir en esa línea de crecimiento”.
Por su parte, el presidente de Plaza Rural, Ignacio Victorica, recordó “la aventura que fue el sistema de los remates por pantalla” en sus inicios.
Y enfatizó además que el BROU “ha sido un socio estratégico”, con el cual han buscado “herramientas financieras para los clientes vendedores y compradores”. A propósito, describió la financiación de 90 días libres, el Crédito Plus y los 180 días de plazo para los clientes del BROU.
El remate finalizó con la colocación del 100% de la oferta a precios destacados, lo que refleja un mercado donde la demanda es muy superior a la oferta.