Se estrenó ‘Springsteen: música de ninguna parte’ en el Movie

El filme de Scott Cooper retrata al Boss en su faceta más íntima y explora los años en los que dio vida a Nebraska

Jorge Nasser y Virginia Ricobaldi.

Jorge Nasser y Virginia Ricobaldi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De RBS Entertainment: Marina Núñez, Daniel Callegari, Mariana Vallarino y Carlos Scheck.

De RBS Entertainment: Marina Núñez, Daniel Callegari, Mariana Vallarino y Carlos Scheck.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín, Hugo y Cecilia Díaz.

Martín, Hugo y Cecilia Díaz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cynthia Carballo y Mariela Barrios.

Cynthia Carballo y Mariela Barrios.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mariana Baquet, Rafael Beltrán y&nbsp; Maxi González.

Mariana Baquet, Rafael Beltrán y  Maxi González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rocío Piana, Fernanda Bertolotti, Juan Martín y Fernando Piana.

Rocío Piana, Fernanda Bertolotti, Juan Martín y Fernando Piana.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Eyheralde y Sebastián Núñez.

Lucía Eyheralde y Sebastián Núñez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Elilot Marwil y Juan Ramos.

Elilot Marwil y Juan Ramos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Natalia Fernández y Mauricio Rodríguez.

Natalia Fernández y Mauricio Rodríguez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El martes 21 tuvo lugar la esperada première de Springsteen: música de ninguna parte, un encuentro que convocó a fanáticos y figuras del rock en el Movie de Montevideo Shopping. La película, dirigida por Scott Cooper, ofrece un retrato íntimo y profundamente humano de Bruce Springsteen durante dos años decisivos de su carrera, aquellos en los que el artista gestó y dio forma a Nebraska, uno de sus discos más influyentes y enigmáticos.

Lejos de las grandes giras y los estadios repletos, Springsteen: música de ninguna parte se adentra en la soledad creativa del músico, en su búsqueda artística y en las contradicciones de un hombre que, en el apogeo de la fama, decide grabar en su casa un álbum austero, introspectivo y cargado de poesía social. El filme combina imágenes de archivo inéditas, testimonios cercanos y una cuidada reconstrucción del clima emocional de aquella época, capturando el espíritu de un creador en permanente transformación.

La première se desarrolló en un ambiente distendido con un cóctel previo que permitió a los asistentes intercambiar impresiones y expectativas antes de ingresar a la sala. Entre copas y música, los invitados aprovecharon también para tomarse fotografías con el afiche oficial de la película, y la noche se convirtió en una verdadera celebración de la música, el cine y la autenticidad artística.

La proyección fue recibida con entusiasmo y aplausos, y dejó en el aire la emoción de reencontrarse con un Springsteen más cercano y vulnerable, aquel que, entre guitarras acústicas y grabaciones caseras, reinventó el modo de contar historias desde el rock.

Embed - Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado

