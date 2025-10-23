¡Hola !

Se inauguró el local de Omoda-Jaecoo en Car One con la presentación de dos nuevos modelos

El gerente comercial de la marca, Facundo Puig, destacó que Omoda-Jaecoo alcanzó las 1.000 unidades vendidas en Uruguay

Ana Elena Lenoble.

FOTO

Miguel Wohler y Micaela Taranto.

FOTO

Omoda-Jaecoo celebró un nuevo hito con la inauguración de su local en Car One, en el que se presentaron los nuevos modelos: el Omoda 5 SHS, con nueva tecnología híbrida, y el Jaecoo 5 BEV, completamente eléctrico. Ambos reflejan la visión global de la marca: ofrecer una movilidad moderna, eficiente y con diseño de vanguardia sin renunciar al confort ni a la responsabilidad ambiental.

Además, se anunció la campaña Híbridos en Todo, una propuesta que celebra la dualidad de la vida moderna y las múltiples facetas personales, ya que la versatilidad cotidiana inspira los modelos híbridos y eléctricos de Omoda-Jaecoo.

El gerente comercial de la marca, Facundo Puig, destacó que Omoda-Jaecoo alcanzó las 1.000 unidades vendidas en Uruguay, y eso consolidó su liderazgo en el segmento C-SUV, por encima de marcas tradicionales. “Pasamos de 165 unidades entre enero y setiembre de 2024 a 572 en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento del 247% interanual. Además, la participación de mercado se duplicó, de 0,54% a 1,17%. Esto demuestra que el consumidor uruguayo confía en la propuesta de valor de Omoda-Jaecoo y en su respaldo posventa”, agregó. Mientras tanto, el COO de Santa Rosa, Pablo Ramos, valoró el desempeño global de la marca.

“Omoda-Jaecoo es hoy una de las marcas de autos con mayor crecimiento en el mundo. A agosto de 2025 superó las 600.000 unidades vendidas, con presencia en 47 países y más de 300 concesionarios solo en Europa. Antes de fin de año desembarcará también en Alemania, Francia, Dinamarca y Croacia, consolidando su expansión europea”. Antes de finalizar, Puig adelantó los próximos pasos para Uruguay.

“El crecimiento no se detiene. En 2026 conoceremos el Omoda 3 y el Omoda 7, y ampliaremos nuestra infraestructura con el nuevo Taller Omoda-Jaecoo Centro en el primer trimestre y la apertura de Car One Punta del Este en el tercero. Queremos seguir invirtiendo y creciendo junto con el cliente uruguayo”, afirmó. La velada culminó con un show de Francisco Lago, vocalista de la banda argentina Cruzando el Charco.

