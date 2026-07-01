Se inauguró la clínica Innova Health, un centro de salud integrador

Con un completo equipo interdisciplinario, se inauguró, el martes 23, la clínica Innova Health, un centro que busca promover el bienestar físico, mental y emocional a través de un trabajo basado en la calidad profesional, la prevención y una mirada humana del cuidado de la salud.
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El día de la apertura, los profesionales realizaron diferentes tours por la clínica y compartieron con los invitados su enfoque integrador. El objetivo es que sea un espacio donde la ciencia, la tecnología y el humanismo se fundan para ofrecer nuevas formas de comprendernos y cuidarnos. El local está ubicado en camino de los Horneros 240.
Después de la recorrida hubo un brindis. La fría noche fue ideal para que los invitados pudieran calentarse con sabroso té, además hubo bebidas, quesos y fiambres.
Su directora, la licenciada en Enfermería Karen González, contó que la idea viene desde hace tiempo, pero hasta ahora no había encontrado el lugar ideal para instalarse. “Hoy verlo lleno de vida, de profesionales y de personas que nos acompañan es emocionante. Algo que me hace feliz es que la mayoría de los que integran Innova son amigos y colegas de confianza. Construimos una gran familia profesional, con referentes en cada área”, afirmó