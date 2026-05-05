Se inauguró la muestra fotográfica ‘Observador in fábula’ de Francisco Sacco

La exposición se podrá visitar hasta el 15 de mayo en el hotel Sofitel Montevideo

Francisco Sacco inauguró una exposición de 20 fotografías titulada Observador in fábula en el salón Thays del Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa, el miércoles 29 de abril. La muestra permanecerá hasta el 15 de mayo y luego las piezas serán colocadas en distintas partes del hotel.

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Sacco explicó a Galería cómo fue el proceso de creación: se basó en un concepto que desarrolló el filósofo y escritor Umberto Eco (1932-2016) y que plasmó en el texto Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Sacco aseguró que “es una obra que se completa y se llena de significado a partir de los espectadores”. El hotel es el “soporte” para esta serie de imágenes que condensan una serie de técnicas, como, por ejemplo, la pintura, el óleo y la tinta china, entre otras. “En algún lugar siempre está el Sofitel”, dijo el fotógrafo.

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A la exposición le dedicó un año, “a tiempo completo, unas 10 u ocho horas por día”, por lo que el trabajo de curaduría fue complejo. Iniciaron con 15 piezas, ya que la idea era inaugurar en diciembre, pero la fecha se fue postergando y con el paso de los días las obras también mutaron. “Parece que la (versión) que viene va a ser la mejor, hasta que te das cuenta de que la mejor obra siempre es la que está por venir”, afirmó. El artista dijo que la mejor manera de apreciar sus imágenes es recorrer la muestra, elegir la foto que más te llame la atención y luego observarla para construir significado. “Eso es lo que la completa”.