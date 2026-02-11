Se jugó la tercera edición del Punta Seven–Copa BlueCross & BlueShield de Uruguay

El torneo reunió a equipos de Uruguay, Chile y Argentina Desde hace tres años, se disputa la competencia Punta Seven: Copa BlueCross & BlueShield de Uruguay, un torneo internacional de hockey que convoca a jugadoras de distintas edades. Al igual que en ediciones anteriores, los partidos se desarrollaron en las instalaciones del International Sports Center del International College de Punta del Este.
Hubo 31 equipos —de Uruguay, Argentina y Chile—, con alrededor de 10 integrantes cada uno. En total, participaron unas 320 jugadoras distribuidas en tres categorías: AB (avanzadas), CD (nivel intermedio) y EF (principiantes). La competencia se desarrolló el sábado 7 y el domingo 8. En la categoría AB, la copa de oro fue para el equipo chileno Ubuntu & The Queens, mientras que la medalla de plata quedó en manos de Ayres del Pilar, de Argentina. En el nivel intermedio, Trébol de Paysandú se consagró campeón y Cardos de Durazno obtuvo la plata. Por su parte, en la categoría EF, ganó Gladiadoras de Durazno, y Deportivo Sarandí de Florida se quedó con el segundo puesto.
La noche del viernes 6 estuvo dedicada al esparcimiento y la camaradería. Se realizó el tradicional “tercer tiempo”, instancia en la que los distintos grupos se presentaron con banderas de sus equipos y países, y participaron de un concurso de talentos bizarros. El encuentro tuvo lugar en la barbacoa del International College y se convirtió en un espacio distendido para compartir y fortalecer el compañerismo. Los premios al talento más bizarro fueron para Ubuntu, con su show Domador de pulgas, y para Piriápolis, que recreó los desfiles de Punta del Este de los años 90.
Alejandra Cappetta, coorganizadora de la copa, dijo a Galería que más que una competencia se trata de un lugar ideal para conocer gente nueva. Señaló que la idea inicial fue generar un espacio de competencia en Punta del Este, ya que todos los torneos se realizaban en Montevideo. Desde el inicio, se sumaron equipos de Chile y Argentina y, con el correr del tiempo, se fueron incorporando grupos de todo Uruguay. Cappetta sostuvo que más que una competencia se trata de “una experiencia” en la que compartir es una de las finalidades. Además, aseguró que desde el mes de julio reciben consultas sobre el período de inscripciones, que se extiende entre setiembre y noviembre.
Año tras año, la organización realiza pequeños ajustes en la competencia. Por ejemplo, los partidos, que antes se disputaban a las 11 de la mañana, ahora se juegan por la tarde, un horario más adecuado para la práctica deportiva y que además permite a las jugadoras disfrutar de las playas del este. Cappetta agregó que también se organizan asados y encuentros para compartir tiempo fuera de la cancha.