¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se jugó la tercera edición del Punta Seven–Copa BlueCross & BlueShield de Uruguay

Los partidos se desarrollaron en las instalaciones del International Sports Center del International College de Punta del Este

La Copa Punta Seven se jugó en las canchas del International College de Punta del Este.

La Copa Punta Seven se jugó en las canchas del International College de Punta del Este.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Las organizadoras de la copa Carolina Nogueira y Alejandra Cappetta.

Las organizadoras de la copa Carolina Nogueira y Alejandra Cappetta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Florencia Durán, Erika García y Belén Álvez.

Florencia Durán, Erika García y Belén Álvez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Paula Santamaría, Pao Pinilla, Karina Rossi y Adriana Siancha.

Paula Santamaría, Pao Pinilla, Karina Rossi y Adriana Siancha.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandra Malaspina y Yanina Mencarini.

Alejandra Malaspina y Yanina Mencarini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ximena Méndez y Florencia Martínez.

Ximena Méndez y Florencia Martínez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carla Poracchia, Virginia León, Natalia Garrido y Paz do Carmo.

Carla Poracchia, Virginia León, Natalia Garrido y Paz do Carmo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Josefina, Ignacio y Faustina Morixe.

Josefina, Ignacio y Faustina Morixe.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Vanina Rodríguez y Leticia Bonilla.

Vanina Rodríguez y Leticia Bonilla.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ana Ferrer, Elena Ruiz y Victoria Rosas.

Ana Ferrer, Elena Ruiz y Victoria Rosas.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rosana Bernadette, Ximena Borgno, Yerutí Verdier y Paz Ramos.

Rosana Bernadette, Ximena Borgno, Yerutí Verdier y Paz Ramos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Paola Perticone y Mariana González.

Paola Perticone y Mariana González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Collados, Fernanda Valenzuela y Catalina Aubert.

Camila Collados, Fernanda Valenzuela y Catalina Aubert.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Haro y Manuela García.

Camila Haro y Manuela García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Carrizo, Ileana Ahumada e Inés Mandatori.

Verónica Carrizo, Ileana Ahumada e Inés Mandatori.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ignacio Goday, Juan Lacuesta y Nicolás Anastasía.

Ignacio Goday, Juan Lacuesta y Nicolás Anastasía.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fernando Yáñez y Alexis García.

Fernando Yáñez y Alexis García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El torneo reunió a equipos de Uruguay, Chile y Argentina Desde hace tres años, se disputa la competencia Punta Seven: Copa BlueCross & BlueShield de Uruguay, un torneo internacional de hockey que convoca a jugadoras de distintas edades. Al igual que en ediciones anteriores, los partidos se desarrollaron en las instalaciones del International Sports Center del International College de Punta del Este.

El encuentro tiene como objetivo promover una instancia deportiva, integradora y familiar que además se consolide como una propuesta atractiva tanto para aficionados como para turistas.

Leé además

CEO de Banque Heritage Alejandro Suzacq, director de Heritage Suiza Marcos Esteve, intendente de Maldonado Miguel Abella y gerente de Heritage Punta del Este Enrique Miranda.
Punta del Este

Banque Heritage organizó un cóctel previo a la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo

Por Branded Content
La especialista en educación Laura Lewin habló sobre cómo aprende el cerebro.
Punta del Este

Laura Lewin, formadora de formadores, brindó una charla inspiracional al plantel de Woodside School

Por Branded Content
José Eduardo Belmonte, César Troncoso y Fernando Arze.
Cine de verano

Inició la edición 28º del Festival Internacional de Cine de Punta del Este

Por Belén Riguetti Aparicio

Hubo 31 equipos —de Uruguay, Argentina y Chile—, con alrededor de 10 integrantes cada uno. En total, participaron unas 320 jugadoras distribuidas en tres categorías: AB (avanzadas), CD (nivel intermedio) y EF (principiantes). La competencia se desarrolló el sábado 7 y el domingo 8. En la categoría AB, la copa de oro fue para el equipo chileno Ubuntu & The Queens, mientras que la medalla de plata quedó en manos de Ayres del Pilar, de Argentina. En el nivel intermedio, Trébol de Paysandú se consagró campeón y Cardos de Durazno obtuvo la plata. Por su parte, en la categoría EF, ganó Gladiadoras de Durazno, y Deportivo Sarandí de Florida se quedó con el segundo puesto.

La noche del viernes 6 estuvo dedicada al esparcimiento y la camaradería. Se realizó el tradicional “tercer tiempo”, instancia en la que los distintos grupos se presentaron con banderas de sus equipos y países, y participaron de un concurso de talentos bizarros. El encuentro tuvo lugar en la barbacoa del International College y se convirtió en un espacio distendido para compartir y fortalecer el compañerismo. Los premios al talento más bizarro fueron para Ubuntu, con su show Domador de pulgas, y para Piriápolis, que recreó los desfiles de Punta del Este de los años 90.

Alejandra Cappetta, coorganizadora de la copa, dijo a Galería que más que una competencia se trata de un lugar ideal para conocer gente nueva. Señaló que la idea inicial fue generar un espacio de competencia en Punta del Este, ya que todos los torneos se realizaban en Montevideo. Desde el inicio, se sumaron equipos de Chile y Argentina y, con el correr del tiempo, se fueron incorporando grupos de todo Uruguay. Cappetta sostuvo que más que una competencia se trata de “una experiencia” en la que compartir es una de las finalidades. Además, aseguró que desde el mes de julio reciben consultas sobre el período de inscripciones, que se extiende entre setiembre y noviembre.

Año tras año, la organización realiza pequeños ajustes en la competencia. Por ejemplo, los partidos, que antes se disputaban a las 11 de la mañana, ahora se juegan por la tarde, un horario más adecuado para la práctica deportiva y que además permite a las jugadoras disfrutar de las playas del este. Cappetta agregó que también se organizan asados y encuentros para compartir tiempo fuera de la cancha.

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

Por Magdalena Cabrera
El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026
Video

El hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Pancho Dotto: “Yo lograba que las modelos fueran conocidas, eran top siendo ellas mismas”

Pancho Dotto: “Yo lograba que las modelos fueran conocidas, eran top siendo ellas mismas”

Por Rosana Zinola
El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

El calendario del deseo: en qué días y horarios se tiene más sexo

Por Santiago Perroni