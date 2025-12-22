¡Hola !

Se presentó 'El Camino de la Libertad', de Valentín Trujillo, en el IUA

El autor estuvo acompañado por Ana Ribeiro, Juan Antonio Varese y Federico Olascoaga, quienes remarcaron el valor de revisar 1825 desde nuevas fuentes y la utilidad del libro para docentes, estudiantes y público general

ADR_7660

FOTO

Adrián Echeverriaga
Federico Olascoaga, Ana Ribeiro, Valentín Trujillo y Juan Antonio Varese.

Federico Olascoaga, Ana Ribeiro, Valentín Trujillo y Juan Antonio Varese.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mónica Suárez y Alfredo Tassano.

Mónica Suárez y Alfredo Tassano.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Lázaro Trujillo y Elena Risso.

Lázaro Trujillo y Elena Risso.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fernando Cairo, José Luis Rapetti y Alfredo Tassano.

Fernando Cairo, José Luis Rapetti y Alfredo Tassano.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Miriam Charpandie y Juan Antonio Varese.

Miriam Charpandie y Juan Antonio Varese.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Instituto Uruguayo Argentino (IUA) recibió el sábado 13 a docentes, investigadores, familias y amantes de la historia para la presentación de El camino de la libertad, la nueva publicación de Valentín Trujillo, editada por IUA Ediciones. Antes del comienzo, se realizó un reconocimiento a Alfredo Tassano por los 10 años del Banco de Historias Locales de Maldonado, iniciativa que fue destacada por su aporte a la preservación de la memoria regional.

El volumen recopila documentos originales de 1825, un año clave de la Revolución Oriental que habitualmente se asocia a dos fechas emblemáticas —el desembarco de los Treinta y Tres Orientales y la Declaratoria de la Independencia—, pero que, como señaló Trujillo, fue mucho más complejo y decisivo.

Durante la presentación, el autor explicó que la obra recorre cartas, informes y correspondencias que permiten reconstruir ese período desde múltiples miradas: las de Lavalleja y Rivera, así como las de porteños, brasileños e ingleses, y también la de protagonistas menos difundidos, entre ellos, mujeres como Ana Monterroso y Josefa Oribe.

Trujillo destacó que los textos revelan detalles cotidianos —votaciones demoradas por lluvias y crecientes, dificultades para conseguir papel y tinta, negociaciones políticas tensas— que devuelven humanidad y contexto a un año bisagra. A ello se suman un prólogo e introducciones redactados por él mismo que articulan los documentos y facilitan su lectura.

El autor estuvo acompañado por Ana Ribeiro, Juan Antonio Varese y Federico Olascoaga, quienes remarcaron el valor de revisar 1825 desde nuevas fuentes y la utilidad del libro para docentes, estudiantes y público general. También subrayaron su carácter intergeneracional, pensado para promover la reflexión histórica entre padres e hijos.

La edición representa un logro significativo para IUA Ediciones, el sello editorial del colegio, cuya apuesta por producir contenido histórico propio fue celebrada como un gesto de compromiso cultural.

El camino de la libertad está disponible en la administración del colegio y en librerías.

