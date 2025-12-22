Se presentó 'El Camino de la Libertad', de Valentín Trujillo, en el IUA

El autor estuvo acompañado por Ana Ribeiro, Juan Antonio Varese y Federico Olascoaga, quienes remarcaron el valor de revisar 1825 desde nuevas fuentes y la utilidad del libro para docentes, estudiantes y público general

El Instituto Uruguayo Argentino (IUA) recibió el sábado 13 a docentes, investigadores, familias y amantes de la historia para la presentación de El camino de la libertad, la nueva publicación de Valentín Trujillo, editada por IUA Ediciones. Antes del comienzo, se realizó un reconocimiento a Alfredo Tassano por los 10 años del Banco de Historias Locales de Maldonado, iniciativa que fue destacada por su aporte a la preservación de la memoria regional.

El volumen recopila documentos originales de 1825, un año clave de la Revolución Oriental que habitualmente se asocia a dos fechas emblemáticas —el desembarco de los Treinta y Tres Orientales y la Declaratoria de la Independencia—, pero que, como señaló Trujillo, fue mucho más complejo y decisivo.

Durante la presentación, el autor explicó que la obra recorre cartas, informes y correspondencias que permiten reconstruir ese período desde múltiples miradas: las de Lavalleja y Rivera, así como las de porteños, brasileños e ingleses, y también la de protagonistas menos difundidos, entre ellos, mujeres como Ana Monterroso y Josefa Oribe.

Trujillo destacó que los textos revelan detalles cotidianos —votaciones demoradas por lluvias y crecientes, dificultades para conseguir papel y tinta, negociaciones políticas tensas— que devuelven humanidad y contexto a un año bisagra. A ello se suman un prólogo e introducciones redactados por él mismo que articulan los documentos y facilitan su lectura.

El autor estuvo acompañado por Ana Ribeiro, Juan Antonio Varese y Federico Olascoaga, quienes remarcaron el valor de revisar 1825 desde nuevas fuentes y la utilidad del libro para docentes, estudiantes y público general. También subrayaron su carácter intergeneracional, pensado para promover la reflexión histórica entre padres e hijos.