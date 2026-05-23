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Pablo Sirvén revisita el caso Sallustro en su nuevo libro

El periodista y escritor reconstruyó uno de los episodios más impactantes de la historia argentina en una novela narrada en primera persona, atravesada por la memoria, la investigación y la conmoción de toda una época

Julio María Sanguinetti, Pablo Sirvén, Luis Alberto Lacalle Herrera y Diego Fisher.

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Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El periodista y escritor Pablo Sirvén presentó su nuevo libro, Operación Sallustro, en una actividad realizada en la Universidad Católica del Uruguay. La obra reconstruye el secuestro y asesinato del empresario automotor italoargentino Oberdan Sallustro, ocurrido en 1972 a manos de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los episodios más conmovedores de la historia política argentina.

La presentación contó con la participación de los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, además del periodista y escritor Diego Fisher, quien moderó la charla.

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Durante el encuentro, Sirvén compartió detalles sobre el proceso de investigación y escritura del libro y explicó que la motivación para abordar esta historia nació de un recuerdo muy personal. El autor contó que, cuando ocurrieron los hechos, era apenas un adolescente y que, como gran parte de la sociedad argentina de la época, vivió con enorme conmoción las tres semanas que duró el secuestro de Sallustro. Ese impacto inicial fue, años más tarde, el impulso para profundizar en el caso, investigar documentos, testimonios y reconstruir el clima social y político de aquellos años.

Además, explicó que decidió narrar la historia en primera persona para generar una mayor cercanía con el lector y transmitir de una forma más humana la tensión, el miedo y las contradicciones que atravesaron aquel momento histórico.

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