Se presentó la biografía 'Lorena Ponce de León. De palabra' en la Feria del Libro

En el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro, en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo se presentó el libro Lorena Ponce de León. De palabra, una biografía escrita por Rosana Zinola. Mariana Zabala, de la editorial Penguin Random House, fue la encargada de presentar el panel y dar la palabra a la comunicadora Verónica Correa, quien se encargó de hacer preguntas tanto a Zinola como a Ponce de León.

Zabala aseguró que el texto es un viaje en el que no se impone la voz de la autora pero en él se hacen las preguntas pertinentes. Por otro lado, dijo, la ex primera dama responde “todo” y se la percibe como una persona honesta y directa.

Zinola contó que conoció a Ponce de León en su faceta de paisajista, gracias a una nota que hizo para la revista Galería. En ese momento notó la facilidad con la que explicaba cada decisión y comentaba los detalles a una persona que “no sabe nada de plantas”. Luego la siguió en su trabajo en el programa Sembrando, que se desarrolló durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. La autora dijo que lo que busca en sus obras es retratar a mujeres que “puedan transformar el entorno de manera positiva”, lo que considera una “acto de generosidad muy grande”.

Por su parte, Ponce de León contó que en un principio dudó sobre relatar su historia, pero después de pensarlo un tiempo decidió aceptar. Sobre el proceso sostuvo que “removió muchas cosas” y sacó fuera aquellas que pensaba que “estaban dormidas”. Durante los ocho meses en los que se reunieron para conversar, el trabajo se transformó en una especie de “terapia” para las dos. Lo más difícil para la entrevistada fue exponerse y mostrar su camino recorrido. Una de las características de Ponce de León es su positivismo: “El aprendizaje que te dejan las cosas amargas es mucho más fuerte que las que te dejan las cosas buenas. La sonrisa se contagia, busquemos ser felices”. Ponce de León contó algunas anécdotas sobre la experiencia del curso de peluquería que Sembrando implantó en las cárceles de mujeres. Contó que incluso una de ellas logró poner su propia peluquería.

Sobre la maternidad, resaltó la importancia de la aprobación de la Ley 19.167, de Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que permitió a muchas mujeres ser madres al hacer accesibles los tratamientos. Cabe destacar que los dos primeros hijos de la entrevistada nacieron gracias a esta técnica.