El Festival Internacional Piriápolis de Película homenajeó a César Troncoso, Luciano Cáceres y Cecilia Rossetto

En la tardecita del viernes 17 se realizó la apertura del festival con un homenaje a los dos actores fundamentales del cine rioplatense Luciano Cáceres y César Troncoso , quienes agradecieron a las autoridades y al público que colmó el salón Dorado del Argentino Hotel.

César Troncoso llegó al cine en 2003 con El viaje hacia el mar, pero su protagónico en El baño del papa, cuatro años más tarde, fue el que le dio la posibilidad de brillar en festivales internacionales: Cannes, San Sebastián­ y Toronto. Su carrera cinematográfica continuó con títulos destacados, como Mi Mundial, La noche de 12 años, Siempre juntos y la serie televisiva El Eternauta, junto con Ricardo Darín.

Por su parte, Luciano Cáceres es reconocido por películas como Las Ineses, El nido­, La mosca en la ceniza, Lobos o El desarmadero, además de sus papeles en teatro y televisión. Su habilidad para transitar entre el drama, la comedia y el suspenso lo ha convertido en una figura destacada en el Río de la Plata. Su más reciente trabajo, Adiós, Madrid, coproducción argentina-española dirigida por Diego Corsini, se exhibió­ —en carácter de estreno— al culminar la ceremonia.

A la mañana siguiente, se realizó un conversatorio dedicado a “La actualidad del cine uruguayo”, con la participación de César Troncoso; la presidenta de ACAU, Gisella Previtali, y la productora Virginia Hinze, presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Uruguay.

En la tarde, en el salón Dorado, César Troncoso presentó su película 36 horas, un drama que explora la vida de un hombre que enfrenta una crisis financiera y familiar. Y por la noche, la actriz y cantante Cecilia Rossetto recibió un homenaje en el que recordó algunas anécdotas de su participación en Esperando la carroza, la película de 1985 dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Luis Brandoni, China Zorrilla, Antonio Gasalla, Julio De Grazia y Betiana Blum.

El domingo 19 fue una jornada dedicada a los afectos, la memoria y la identidad. El festival se cerró con un cálido encuentro de Cecilia Rossetto con el público, los críticos y medios de prensa en el que repasó su extensa y multifacética carrera. Ícono del cine, el teatro y la música, su trayectoria trasciende fronteras: además de Argentina y Uruguay, actuó en España, Francia y Alemania. Reconocida por su versatilidad en películas como Esperando la carroza, Sol de otoño y series como Un gallo para Esculapio y En el barro, Rossetto es una figura multipremiada en el mundo. Además, su pasión por el tango y el bolero, así como su trayectoria en el teatro con obras como La ópera de cuatro cuartos en el Festival Grec de Barcelona son una muestra de su extensa carrera artística.