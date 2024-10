Se realizó en el Teatro Solís la XXIII edición de los Premios Alas de InterArte

La encargada de entregar el premio a Cardozo fue la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, quien aseguró que Cardozo está dejando un legado muy importante en la cultura uruguaya. El artista plástico ha expuesto en París, Buenos Aires, Washington D. C., Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), Wertingen (Alemania) y en varios espacios de Uruguay. Participó en las bienales de Cuenca (Ecuador), del Mercosur (Porto Alegre, Brasil), en la Bienal Do Ut Do de Pompeya y en Beijing. Actualmente representa a Uruguay en la Bienal de Venecia con una instalación que llamó Latente, expuesta hasta el 24 de noviembre.