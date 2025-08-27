Seguros SURA inauguró modernas oficinas en Canelones con más espacio y nuevos servicios
La compañía refuerza su apuesta por la innovación, la sustentabilidad y la cercanía, acompañando el crecimiento económico del departamento
Seguros SURA continúa con su proyecto de expansión y descentralización al inaugurar el viernes 15 sus renovadas oficinas en Canelones. Durante la apertura, los invitados conocieron el nuevo espacio, más amplio y moderno, que consolida la presencia de la compañía en el interior del país para ofrecer instalaciones confortables y accesibles tanto para corredores como para clientes.
El departamento de Canelones ocupa un rol estratégico, tanto por su relevancia poblacional —es el segundo más habitado del país— como por su dinamismo industrial, comercial y de servicios. Allí confluyen bodegas, metalúrgicas, textiles y empresas de turismo y transporte, lo que lo convierte en un núcleo vital para el desarrollo económico nacional.
El nuevo local, de más de 250 m2, incorpora mayor tecnología y comodidades para brindar una atención personalizada. También suma un Centro de Garantías de Alquiler, amplía su equipo de trabajo y refuerza su flota con vehículos 100% eléctricos, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad.
“Desde Seguros SURA ofrecemos una amplia gama de seguros y servicios que acompañan el desarrollo económico del departamento, motor de tantos sectores productivos, industriales y de servicios, sus empresas y familias”, destacó el coordinador de Sucursales, Enrique Ruiz.
Esta emancipación también implica un mayor impacto local, ya que se fortalecen las alianzas comerciales y la atención a medida para los clientes en la zona.
Con este nuevo paso, Seguros SURA reafirma su compromiso de seguir creciendo y estar cada vez más cerca, apostando al desarrollo local, la innovación y la sostenibilidad en cada etapa de su expansión.