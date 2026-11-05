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Sergio Berrutti presentó un libro sobre las visitas de Juan Pablo II a Uruguay

El papa en el reino laico recupera dos episodios clave de la historia reciente del país, a pocos días de la llegada del papa León XIV

Alfonso Lessa, expresidente Julio María Sanguinetti, cardenal Daniel Sturla y Sergio Berrutti.

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Alberto Volonté y Héctor Lescano.

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Enrique Iglesias.

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Gonzalo Estévez y Alexandra Morgan.

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Silvia Largher, Walter Moreno Grandich y Cecilia Fernández.

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Andrés del Portillo y Rossana Supparo.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

A pocos días de una nueva visita papal a Uruguay, Sergio Berrutti presentó El papa en el reino laico: las históricas visitas de Juan Pablo II al Uruguay, una publicación que vuelve sobre dos momentos que dejaron una huella en la memoria nacional.

La actividad se desarrolló en el Palacio Taranco y contó con la presencia de distintas figuras del ámbito político y cultural. Junto al autor estuvieron el expresidente Julio María Sanguinetti y el cardenal Daniel Sturla, mientras que la conversación estuvo moderada por el periodista Alfonso Lessa.

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Durante su intervención, Lessa destacó el aporte de la publicación y consideró que viene a cubrir un vacío en torno a un episodio de especial relevancia histórica: las dos visitas de Juan Pablo II a Uruguay. En particular, se detuvo en el papel que tuvo una de ellas en el acercamiento entre Argentina y Chile, en un momento en que ambos países estuvieron cerca de un conflicto bélico.

“Sobre todo los más jóvenes no están ni enterados de lo cerca que se estuvo de una guerra que pudo ser terrible”, señaló. Como parte de sus recuerdos, contó que había mantenido conversaciones con militares de ambos bandos que le relataron el clima de tensión que se vivía en ese momento. Entre las anécdotas, mencionó que algunos aviones permanecían encendidos durante días, preparados ante la posibilidad de que se desatara el enfrentamiento.

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