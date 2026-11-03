SOHO invitó a reflexionar sobre la belleza en una nueva edición de la Noche del Diseño

Bajo la consigna “La belleza: ¿un lujo o una necesidad?”, SOHO invitó a reflexionar sobre el lugar que ocupa la belleza en la vida cotidiana y su influencia en los espacios que habitamos. La propuesta comenzó con un cóctel que tuvo como protagonista a la artista plástica Adriana Silva, para luego dar lugar a una charla a cargo de la filósofa Magdalena Reyes, quien abordó la temática desde su mirada.
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Durante la tarde, los asistentes aprovecharon para recorrer SOHO y conocer las novedades de la marca, su colección de muebles, piezas de decoración e iluminación para el hogar, las tendencias que combinan materiales naturales, tonos neutros y tierra, y las nuevas opciones de colores y terminaciones. Además, la empresa ofrece alternativas que se adaptan a las preferencias y necesidades de cada cliente con un equipo de diseñadores que brinda asesoramiento personalizado.