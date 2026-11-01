De Ciudad Vieja a Punta Espinillo: una invitación a mirar Montevideo de otra manera
Perseverancia en el diálogo propone un viaje desde Ciudad Vieja, con una parada en el Cerro, hasta Punta Espinillo, donde el paisaje, las voces de sus habitantes y las memorias del territorio se convierten en parte de una experiencia escénica y visual
Creada por la artista visual María José Ambrois, la creadora escénica Camila Parard y la diseñadora escénica Lorena Maneiro Álvarez, la propuesta vivencial nace de más de un año de investigación, recorridos y conversaciones con la comunidad local. A través de intervenciones visuales y sonoras, la obra enlaza relatos orales, saberes colectivos, vida rural y transformaciones ambientales para acercarse a un Montevideo menos transitado, donde la ciudad se encuentra con el río y sus márgenes.
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Perseverancia en el diálogo propone una experiencia, un viaje desde Ciudad Vieja, con una parada en el Cerro, hasta Punta Espinillo, donde el paisaje, las voces de sus habitantes y las memorias del territorio se convierten en parte de una experiencia escénica y visual.
¿Qué historias quedan fuera del relato de la ciudad? ¿Qué memorias guardan los territorios? ¿Quiénes son las voces de esas memorias? Perseverancia en el diálogo trabaja con esas preguntas desde la ficción: toma elementos de la realidad para activar las fuerzas imaginantes con las que se construye lo común. Lo que se recogió en el lugar no se presenta como documento, sino como materia de la obra, que propone otra forma de mirar el territorio.
Creadora escénica Camila Parard.
El viaje es parte: el traslado, el paisaje y el encuentro con ese territorio también construyen el relato. En grupos reducidos y al aire libre, la experiencia invita a desplazar la mirada, reconocer otras formas de habitar la ciudad y descubrir las historias que persisten lejos de sus circuitos habituales.
Diseñadora escénica Lorena Maneiro Álvarez
Es, además, una obra pensada desde ese lugar. El paisaje, el río y el ritmo de la vida rural no funcionan como telón de fondo, sino como parte de lo que la obra dice. La duración aproximada de la experiencia es de 90 minutos, sin contar el traslado de regreso.
El proyecto fue seleccionado por los Fondos Concursables para la Cultura 2025 del MEC y cuenta con el apoyo del MUMI y del Centro Cultural Florencio Sánchez.
Jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15; jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. Salidas: 19 h desde el Museo de la Movilidad y las Identidades (MUMI, Bartolomé Mitre 1550); 19.20 h desde el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281). Lugar: Punta Espinillo, Montevideo. Entradas a 750 pesos por RedTickets. Cupos limitados. Recomendación: llevar ropa y calzado cómodo e impermeable. Más información: [email protected]