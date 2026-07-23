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Tesla llegó a Uruguay y presentó dos de sus modelos más emblemáticos

La compañía anunció su propuesta de movilidad eléctrica en Punta Carretas Shopping

Giovanna Millot y Florencia Castagnola.

Giovanna Millot y Florencia Castagnola.

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Valentina Weikert
De Tesla: country manager en Chile Agustín Amoretti, country manager en Argentina Joaquín Lizarralde, líder de Mercado Comercial en Uruguay Andrés Colle, senior manager en Norteamérica Saedah Salhia, country manager en Colombia Karen Scarpetta y program manager en Latam Sebastián Balazs.

De Tesla: country manager en Chile Agustín Amoretti, country manager en Argentina Joaquín Lizarralde, líder de Mercado Comercial en Uruguay Andrés Colle, senior manager en Norteamérica Saedah Salhia, country manager en Colombia Karen Scarpetta y program manager en Latam Sebastián Balazs.

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Valentina Weikert
Pilar Medina y Sofía Poggi.

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Valentina Weikert
Nicolás Golfarini y Candelaria Izquierdo.

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Valentina Weikert
Santiago Romero, Juan Ramos, Juan Manuel Romero y Valeria Milman.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Tesla realizó el viernes 17 su presentación oficial en Uruguay, marcando un nuevo capítulo en la expansión de la compañía en América Latina y reafirmando su misión de acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El encuentro tuvo lugar en el estacionamiento del segundo nivel de Punta Carretas Shopping, un espacio ambientado con la estética minimalista que caracteriza a la marca. Allí, representantes del sector empresarial, comunicadores, creadores de contenido y entusiastas de la tecnología pudieron conocer de cerca la propuesta de una de las compañías más influyentes del mundo en materia de movilidad eléctrica.

La presentación fue una oportunidad para acercarse al universo Tesla y conocer las distintas áreas en las que trabaja la empresa, que, además de diseñar, fabricar y comercializar vehículos eléctricos, desarrolla sistemas de almacenamiento de energía, soluciones de energía solar y tecnologías basadas en inteligencia artificial aplicadas a la conducción autónoma y la robótica.

Los asistentes recorrieron la exhibición de vehículos, observaron en detalle sus características y conversaron con ejecutivos de la compañía, quienes compartieron información sobre la filosofía de la marca, las prestaciones de sus productos y los planes de crecimiento previstos para el mercado uruguayo.

Uno de los principales atractivos de la noche fue la posibilidad de apreciar algunas de las tecnologías que distinguen a la marca. Además de los automóviles exhibidos, los invitados pudieron observar de cerca uno de los robots humanoides desarrollados por la empresa, una de las iniciativas más recientes de la compañía en el campo de la inteligencia artificial y la automatización.

Tesla venderá en el país dos modelos en esta primera etapa. El Tesla Model 3, con un precio base de 32.990 dólares, y el Model Y, que se venderá a partir de 36.490 dólares.

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