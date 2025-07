Tres jóvenes músicas dieron un concierto en el Palacio Taranco

En esta oportunidad, Kate y Anna­ Goldberg (violín y voz) y Abby Johnson (piano) interpretaron una variedad de piezas, como Let it Be de The Beatles­, Meditation­ from Thaïs de Karol Szymanowski, October de Pior Ilich Tchaikovsky, Imagine de John Lennon y Por una cabeza de Carlos Gardel, entre otras. Las intérpretes son estudiantes de intercambio de Middlebury C. V. Starr School Abroad.