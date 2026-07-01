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Un bingo con corazón para impulsar el bienestar animal

La Fundación Lætitia D’Arenberg busca recaudar fondos para una nueva campaña de castraciones en Colonia Nicolich

Directiva de la Fundación Laetitia D’Arenberg: María Gattás, Graciela Rompani,&nbsp;Guntram von Habsburg-Lothringen, Clarice Buero y Soledad Bonavita.

Directiva de la Fundación Laetitia D’Arenberg: María Gattás, Graciela Rompani, Guntram von Habsburg-Lothringen, Clarice Buero y Soledad Bonavita.

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Mauricio Rodríguez
Mariela Freyre y Claudia Cash.

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Mauricio Rodríguez
Cecilia Gastelu, María Rosa Estrada, Yolanda Sánchez y Gladys Turniansky.

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Rosario Aldunate, Rosario Rompani y Gloria Brufafo.

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Mecha Gattás y Jeannine Maure.

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Cecilia Ubillos, Andrea Babuglia, Claudia Leites y Verónica Bajuk.

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Mauricio Rodríguez
Beatriz Bezón y cónsul de Georgia Luis Augusto Fráppola.

Beatriz Bezón y cónsul de Georgia Luis Augusto Fráppola.

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Mauricio Rodríguez
Graciela Pozzi&nbsp;y Ximena&nbsp;Arocena.

Graciela Pozzi y Ximena Arocena.

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Sabine y Claire&nbsp;Steverlynck.

Sabine y Claire Steverlynck.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar animal, la Fundación Laetitia D’Arenberg organizó una nueva edición de “Un bingo con corazón junto a un té para la ocasión”, una propuesta solidaria que convocó a decenas de personas.

La actividad se llevó a cabo en Charo, donde los asistentes compartieron una tarde de juegos, sorteos y gastronomía, y así colaboraron con una causa que busca mejorar la calidad de vida de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Aunque el exterior regaló una de las jornadas más frías del invierno, el acogedor salón climatizado permitió disfrutar cómodamente del encuentro.

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La Fundación Laetitia D’Arenberg, de carácter familiar, comenzó a desarrollar sus actividades hace alrededor de tres años. Creada por Laetitia D’Arenberg y actualmente presidida por su hijo, Guntram, la organización trabaja sobre todo en proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente y al bienestar animal, impulsando campañas de concientización y acciones concretas de impacto social.

En esta oportunidad, lo recaudado estará destinado a una jornada de castración que se realizará durante el mes de julio en Colonia Nicolich, donde se prevé atender a más de 100 perros y gatos. La iniciativa busca promover la tenencia responsable, prevenir el abandono y contribuir a la salud tanto de los animales como de la comunidad. Con este tipo de encuentros, la fundación no solo obtiene recursos para llevar adelante sus proyectos, sino que también fortalece una red de personas comprometidas con la causa.

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