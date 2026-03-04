Un brindis bien italiano para celebrar la llegada de Feltrinelli a Uruguay

El público se agolpó en la puerta de la librería para conocer la nueva propuesta.

Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, presidente del Grupo Feltrinelli y de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli Carlo Feltrinelli, administradora delegada del Grupo Feltrinelli Alessandra Carra y embajador de Italia Fabrizio Petri.

La Orquesta de las Mil Melodías tocó en la apertura al público de la librería.

La residencia de la Embajada de Italia, el jueves 26, abrió sus puertas para celebrar la llegada de un nombre emblemático del mundo editorial europeo: Feltrinelli­. En un clima distendido y atravesado por el italiano y el español en partes iguales, referentes de la cultura, el ámbito empresarial y la escena local acompañaron un anuncio que posiciona a la ciudad dentro del circuito internacional del libro.

La recepción fue encabezada por el embajador de Italia, Fabrizio Petri, y contó con la presencia del presidente del Grupo Feltrinelli, Carlo Feltrinelli, quien viajó especialmente para esta instancia previa a la apertura oficial de la librería en Ciudad Vieja. Más que una presentación formal, la noche funcionó como un anticipo del espíritu que la marca busca instalar en Montevideo: el de la librería entendida como espacio cultural vivo.

Fundada en los años cincuenta por Giangiacomo Feltrinelli, la editorial nació con una mirada moderna sobre el acceso a la lectura y rápidamente se convirtió en una de las casas independientes más influyentes de Europa. Su catálogo —que publicó a autores como Gabriel García Márquez o Doris Lessing­— y su red de librerías consolidaron un modelo en el que los libros conviven con el debate, la música y las ideas.

Ese mismo concepto llegó ahora a Uruguay. La librería abrió sus puertas en el histórico edificio Pablo Ferrando, sobre la peatonal Sarandí, restaurado para recuperar su valor patrimonial y adaptarlo a un nuevo uso cultural. El espacio reúne más de 60.000 títulos, áreas dedicadas a literatura nacional e internacional, arte, diseño y público infantil, además de un café y programación semanal con presentaciones y encuentros.

Entre saludos, reencuentros y conversaciones que se extendieron entrada la noche, el cóctel dejó instalada una sensación compartida: la apertura de Feltrinelli­ no es solo la llegada de una librería, sino la incorporación de un nuevo punto de encuentro para la vida cultural montevideana. Un puente contemporáneo entre Italia y el Río de la Plata que comenzará a escribirse —literalmente— desde las estanterías de Ciudad Vieja.