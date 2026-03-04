¡Hola !

Un brindis bien italiano para celebrar la llegada de Feltrinelli a Uruguay

La afamada librería europea inauguró su primera sucursal en Montevideo

La Orquesta de las Mil Melodías tocó en la apertura al público de la librería.

La Orquesta de las Mil Melodías tocó en la apertura al público de la librería.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, presidente del Grupo Feltrinelli y de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli Carlo Feltrinelli, administradora delegada del Grupo Feltrinelli Alessandra Carra y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, presidente del Grupo Feltrinelli y de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli Carlo Feltrinelli, administradora delegada del Grupo Feltrinelli Alessandra Carra y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Feltrinelli Uruguay: representante Alejandro Lagazeta y gerente Sebastián Casafúa.

De Feltrinelli Uruguay: representante Alejandro Lagazeta y gerente Sebastián Casafúa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mónica Belloni y Carolina Musitelli.

Mónica Belloni y Carolina Musitelli.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Magdalena Fuentes Pareja y Pilar Perrier.

Magdalena Fuentes Pareja y Pilar Perrier. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan González del Solar, Paz Ochoteco, Paula Zárate y Ruben Fernando Darritchon.

Juan González del Solar, Paz Ochoteco, Paula Zárate y Ruben Fernando Darritchon.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ayelén y Aldana Machado.

i. Ayelén y Aldana Machado.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Directora general del Grupo Feltrinelli Bárbara Nardi.

Directora general del Grupo Feltrinelli Bárbara Nardi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, Alicia Cano y diputada María Inés Obaldía.

Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, Alicia Cano y diputada María Inés Obaldía.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mariano Preve y Natalia Leborgne.

Mariano Preve y Natalia Leborgne.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Salvador Cristofaro, Andrés Bracony, Julia Ariza y Luciana Rabinovich.

Salvador Cristofaro, Andrés Bracony, Julia Ariza y Luciana Rabinovich.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Oscar Bottinelli y senador Daniel Caggiani.

Oscar Bottinelli y senador Daniel Caggiani. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Victoria Behrens y Fernando Arrieta.

Victoria Behrens y Fernando Arrieta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rodrigo Arias, Facundo de Almeida y Julián Ubiría.

Rodrigo Arias, Facundo de Almeida y Julián Ubiría.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jeannie Fontaina, director de la Comedia Nacional José Onaindia y Alexandra Morgan.

Jeannie Fontaina, director de la Comedia Nacional José Onaindia y Alexandra Morgan.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Luis Muto, Ana Badanian, Omar Paganini y Aldo Lamorte.

Luis Muto, Ana Badanian, Omar Paganini y Aldo Lamorte.

FOTO

Adrián Echeverriaga
El público se agolpó en la puerta de la librería para conocer la nueva propuesta.

El público se agolpó en la puerta de la librería para conocer la nueva propuesta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Katherine Kilian y Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales de Galería

La residencia de la Embajada de Italia, el jueves 26, abrió sus puertas para celebrar la llegada de un nombre emblemático del mundo editorial europeo: Feltrinelli­. En un clima distendido y atravesado por el italiano y el español en partes iguales, referentes de la cultura, el ámbito empresarial y la escena local acompañaron un anuncio que posiciona a la ciudad dentro del circuito internacional del libro.

La recepción fue encabezada por el embajador de Italia, Fabrizio Petri, y contó con la presencia del presidente del Grupo Feltrinelli, Carlo Feltrinelli, quien viajó especialmente para esta instancia previa a la apertura oficial de la librería en Ciudad Vieja. Más que una presentación formal, la noche funcionó como un anticipo del espíritu que la marca busca instalar en Montevideo: el de la librería entendida como espacio cultural vivo.

Fundada en los años cincuenta por Giangiacomo Feltrinelli, la editorial nació con una mirada moderna sobre el acceso a la lectura y rápidamente se convirtió en una de las casas independientes más influyentes de Europa. Su catálogo —que publicó a autores como Gabriel García Márquez o Doris Lessing­— y su red de librerías consolidaron un modelo en el que los libros conviven con el debate, la música y las ideas.

Ese mismo concepto llegó ahora a Uruguay. La librería abrió sus puertas en el histórico edificio Pablo Ferrando, sobre la peatonal Sarandí, restaurado para recuperar su valor patrimonial y adaptarlo a un nuevo uso cultural. El espacio reúne más de 60.000 títulos, áreas dedicadas a literatura nacional e internacional, arte, diseño y público infantil, además de un café y programación semanal con presentaciones y encuentros.

Entre saludos, reencuentros y conversaciones que se extendieron entrada la noche, el cóctel dejó instalada una sensación compartida: la apertura de Feltrinelli­ no es solo la llegada de una librería, sino la incorporación de un nuevo punto de encuentro para la vida cultural montevideana. Un puente contemporáneo entre Italia y el Río de la Plata que comenzará a escribirse —literalmente— desde las estanterías de Ciudad Vieja.

La apertura de Feltrinelli al público general fue el sábado 28. La gente se agolpó en la puerta del local ubicado sobre la peatonal Sarandí, ya que la librería estaba repleta. Los visitantes fueron recibidos por La Orquesta de las Mil Melodías, que hizo a la gente bailar con sus temas clásicos. Cuando terminó de tocar, las personas pudieron ingresar a ver el nuevo emprendimiento.

// Leer el objeto desde localStorage