Un encuentro para abordar la salud financiera de manera integral
Se reunieron la líder de Inversiones en Banca Minorista de Itaú, Alejandra Olivera Amato; el especialista de Productos de Inversión en Itaú, Francisco Preve, y el psicólogo psicoanalista de MP Alan Abadi.
Lucía Malián, de AGH, director de MP Jorge Gerez y presidenta de AGH Daniela Alonso.
Mauricio Rodríguez
Verónica Cobas, María Noel Ardao y Noelia Giannotti.
Mauricio Rodríguez
Francisco Preve y Alejandra Olivera, de Banco Itaú, con Alan Abadi, de MP.
Mauricio Rodríguez
María Inés Stirling y José Évora.
Mauricio Rodríguez
Lucía Míguez y Sabrina Gancman.
Mauricio Rodríguez
Medicina Personalizada (MP), en alianza con la Asociación de Gestión Humana (AGH) y Banco Itaú, promovió un desayuno de intercambio en el que se reflexionó sobre el vínculo entre las finanzas y las emociones. La propuesta buscó integrar la psicología y la economía para ofrecer herramientas que permitan gestionar el dinero con mayor conciencia y responsabilidad.
El jueves 4, en World Trade Center, se reunieron la líder de Inversiones en Banca Minorista de Itaú, Alejandra Olivera Amato; el especialista de Productos de Inversión en Itaú, Francisco Preve, y el psicólogo psicoanalista de MP Alan Abadi. Lucía Malián, integrante del Consejo Directivo de AGH, fue la moderadora.
Abadi explicó que la relación con el dinero está atravesada por el inconsciente y la historia personal, lo que condiciona hábitos de consumo, ahorro o inversión. Señaló que cuando conviven deseos contradictorios, como gastar y a la vez temer hacerlo, pueden surgir síntomas de ansiedad, compulsión, acumulación o la sensación de que nunca alcanza. Identificar esos conflictos permite recuperar control y construir un vínculo más sano con el dinero.
Desde Itaú, Alejandra Olivera Amato y Francisco Preve remarcaron que ahorrar implica postergar un consumo presente en función de un objetivo futuro y que invertir no es especular, sino definir metas claras y conocer riesgos. Aclararon que no se necesitan grandes sumas para empezar a invertir, ya que existen opciones accesibles y de bajo riesgo.
El desayuno permitió unir la mirada psicológica y la financiera, reafirmando la idea de que la salud financiera es parte esencial de la salud integral.