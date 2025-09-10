¡Hola !

Un encuentro para abordar la salud financiera de manera integral

Se reunieron la líder de Inversiones en Banca Minorista de Itaú, Alejandra Olivera Amato; el especialista de Productos de Inversión en Itaú, Francisco Preve, y el psicólogo psicoanalista de MP Alan Abadi.

Lucía Malián, de AGH, director de MP Jorge Gerez y presidenta de AGH Daniela Alonso.

Lucía Malián, de AGH, director de MP Jorge Gerez y presidenta de AGH Daniela Alonso.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Cobas, María Noel Ardao y Noelia Giannotti.

Verónica Cobas, María Noel Ardao y Noelia Giannotti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Francisco Preve y Alejandra Olivera, de Banco Itaú, con Alan Abadi, de MP.

Francisco Preve y Alejandra Olivera, de Banco Itaú, con Alan Abadi, de MP.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Inés Stirling y José Évora.

María Inés Stirling y José Évora.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Míguez y Sabrina Gancman.

Lucía Míguez y Sabrina Gancman.

FOTO

Mauricio Rodríguez

Medicina Personalizada (MP), en alianza con la Asociación de Gestión Humana (AGH) y Banco Itaú, promovió un desayuno de intercambio en el que se reflexionó sobre el vínculo entre las finanzas y las emociones. La propuesta buscó integrar la psicología y la economía para ofrecer herramientas que permitan gestionar el dinero con mayor conciencia y responsabilidad.

El jueves 4, en World Trade Center, se reunieron la líder de Inversiones en Banca Minorista de Itaú, Alejandra Olivera Amato; el especialista de Productos de Inversión en Itaú, Francisco Preve, y el psicólogo psicoanalista de MP Alan Abadi. Lucía Malián, integrante del Consejo Directivo de AGH, fue la moderadora.

