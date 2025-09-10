  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    En el octavo mes del año, hubo 150.521 envíos bajo este régimen actualmente en revisión con el proyecto de Ley de Presupuesto y superaron en un 54,4% a las del año pasado, surge de datos de Aduanas

    La plataforma china Temu.

    La plataforma china Temu.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Aunque por debajo de los meses récord anteriores —con un máximo de 200.485 de mayo—, las compras en el exterior con franquicia aduanera a través de internet en agosto fueron 150.521 y superaron en un 54,4% a las de igual mes del año pasado.

    En los primeros ocho meses de 2025, estos envíos totalizaron 1.276.530, analizó Búsqueda a partir de estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas. En enero-agosto del año pasado habían sido 489.459; el aumento interanual fue de 161%.

    Leé además

    Gabriel Oddone
    Gabriel Oddone

    Ministro Gabriel Oddone: “examen” salvado para el ‘investment grade’ y crítica a cámara que pide impuesto a Temu

    Por Ismael Grau
    Con Temu en auge, Uruguay alcanzó un récord de 299.000 paquetes en el segundo semestre de 2024
    Consumo

    Temu destaca su llegada con “precios competitivos”, mientras crece el debate por el impacto en Uruguay

    Por Iara Zinno

    A mediados de 2024, la llegada de la plataforma china de comercio electrónico Temu, con promociones y bajos precios de los productos de esa procedencia, hizo disparar el uso en Uruguay de este régimen de franquicias, actualmente en discusión en el Parlamento en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto.

    La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo prevé gravar con IVA de 22% las encomiendas con franquicia aduanera y elevar el monto de estas compras hasta US$ 800 anuales por persona física, en lugar de las tres por US$ 200 por persona física actuales. Con esa medida se busca proteger al sector comercial tradicional y, al mismo tiempo, darles libertad a los consumidores, según argumentan las autoridades del Ministerio de Economía.

    “Efectivamente, esto es un problema”, porque a “un economista” lo “pone en un enorme dilema, que es la protección versus la no protección; el consumidor versus la empresa”, reconoció el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el viernes 5 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

    Con su equipo se decantaron por proponer gravar estas compras web con IVA dado que “hay un fenómeno de naturaleza espuria que está ocurriendo”. La interpretación del equipo económico es que “hay una vocación en el marco de la guerra comercial de fidelizar, de penetrar mercados, de acostumbrar a pautas de consumo o a productos de diseño de un lugar y con eso subvenciono” para “regalar un producto” y venderlo “por debajo del costo. Eso es lo que está ocurriendo y por eso es que los envíos subieron a casi un millón el año pasado, con más de 650.000 usuarios” como parte de un fenómeno que ahora, dijo Oddone, es “aluvional”. Insistió: “Hay un booming de compras, producto de un evento que no es de mercado”, por un “precio” que “está totalmente fuera de la realidad”.

    “Nosotros no podemos desconocer que ese tejido empresarial da trabajo, (...) pero al mismo tiempo tampoco podemos ponernos el balde de que hay un acceso a bienes que eventualmente en Uruguay no se tienen y que por lo tanto, como no hay forma de tratarlo específicamente, lo que hacemos es una solución muy uruguaya: al medio. ¿Qué hacemos? Más franquicia pero con impuesto”, resumió el jefe del equipo económico.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.

    Salle, blancos y colorados presentarán denuncia penal por cuatro supuestos delitos en compra de María Dolores

    Por Nicolás Delgado
    La plataforma china Temu.

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda
    Alimentos en feria vecinal.

    Poder Ejecutivo reglamenta la Ley de Donación de Alimentos; busca reducir pérdidas y desperdicios evitables

    Por Lucía Cuberos
    A imagen y semejanza

    A imagen y semejanza

    Por Mercedes Rosende