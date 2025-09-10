“Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

En el octavo mes del año, hubo 150.521 envíos bajo este régimen actualmente en revisión con el proyecto de Ley de Presupuesto y superaron en un 54,4% a las del año pasado, surge de datos de Aduanas

Aunque por debajo de los meses récord anteriores —con un máximo de 200.485 de mayo—, las compras en el exterior con franquicia aduanera a través de internet en agosto fueron 150.521 y superaron en un 54,4% a las de igual mes del año pasado.

En los primeros ocho meses de 2025, estos envíos totalizaron 1.276.530, analizó Búsqueda a partir de estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas. En enero-agosto del año pasado habían sido 489.459; el aumento interanual fue de 161%.

A mediados de 2024, la llegada de la plataforma china de comercio electrónico Temu, con promociones y bajos precios de los productos de esa procedencia, hizo disparar el uso en Uruguay de este régimen de franquicias, actualmente en discusión en el Parlamento en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo prevé gravar con IVA de 22% las encomiendas con franquicia aduanera y elevar el monto de estas compras hasta US$ 800 anuales por persona física, en lugar de las tres por US$ 200 por persona física actuales. Con esa medida se busca proteger al sector comercial tradicional y, al mismo tiempo, darles libertad a los consumidores, según argumentan las autoridades del Ministerio de Economía.

“Efectivamente, esto es un problema”, porque a “un economista” lo “pone en un enorme dilema, que es la protección versus la no protección; el consumidor versus la empresa”, reconoció el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el viernes 5 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.