Álvaro Danza: “Como paciente me he portado bien, en general, he molestado poco”

¿Cuánto influyeron su padre y su tío médicos en que usted se dedicara a la medicina?

Mucho. Mi abuelo era médico también y tengo un primo médico. Todo eso influyó porque yo era el más chico y acompañaba mucho a mi padre. En aquella época no había Play Station, XBox, no teníamos Instagram, ni siquiera celular. Entonces, mis vacaciones consistían en salir con mi padre a atender llamados de radio y acompañarlo a los sanatorios. Me quedaba abajo, con algún portero o recepcionista, y miraba pasar médicos. O sellaba recetas, eso lo hice mucho. Recuerdo cantidad de tardes de vacaciones de julio sellando recetas en la Médica Uruguaya de Carlos María Ramírez. Todo eso me dio muchas ganas de desarrollar la profesión.

Eso ya me dio un poco más de trabajo. Pasé por varias opciones, pensé en hacer cirugía y después me di cuenta de que la medicina interna me gustaba mucho, porque es una especialidad muy integral, que reúne muchas perspectivas y que tiene una gran riqueza diagnóstica, semiológica. La medicina interna tiene la necesidad de tomar cosas que van diciendo los pacientes y otras que uno observa, para ahí llegar al diagnóstico.

Muchos médicos dicen que su peor pesadilla es tener que entrar a un block quirúrgico como pacientes, ¿le pasó alguna vez?

Sí, como cuatro veces. Y siempre es incómodo, pero se termina pasando.

¿La incomodidad tiene que ver con conocer los procedimientos con demasiado detalle?

Sí, conozco con demasiado detalle las cosas, pido algunas consideraciones especiales, la vía en tal mano, si prefiero anestesia raquídea antes que general. Cosas así pedimos los médicos. Pero creo que como paciente me he portado bien, en general, he molestado poco.

¿Qué actitud adopta cuando sus hijos se enferman? ¿Se sobrepreocupa, desestima algunos síntomas o cree que adopta la actitud de cualquier padre no médico?

Por suerte, tengo hijos sanos. Mi señora es pediatra, entonces en general es ella la que tiene un rol más protagónico en la asistencia de mis hijos. Pero igual, en general, minimizamos un poco los problemas. Seguramente no tienen nada y están haciendo bulla.

No es tan fácil que lo engañen para faltar al colegio.

Al colegio no me engañan para faltar por enfermedad. Una anécdota que cuenta mi hija más chica (Inés, de 12) es que, cuando mi señora se fue un tiempo al exterior a hacer una pasantía y me quedé yo solo con ellos, un día se levantaron con el más grande (Ramiro, de 14) para irse al colegio, y ella decía que le dolía la cabeza, que tenía mocos, que tenía fiebre, alergia, que no sé qué. Y le di un medicamento para cada síntoma: uno para el dolor de cabeza, otro para el resfrío y otro para la alergia. Y los mandé a la escuela. Unos días después, cuando llegó mi señora de la pasantía, les preguntó cómo habían estado. Y mi hija le dijo: “El único día que me sentí mal, papá me dio tres medicamentos”. Yo creo que era bulla.

Es futbolero, hincha de Nacional, ¿va seguido a la cancha?

Sí, siempre, siempre.

¿Con quién va?

Con mis hijos, hermanos, sobrinos y con una barra de amigos con la que vamos hace muchos años. Tenemos un grupo de 10 o 12 que vamos casi religiosamente a ver a Nacional al Parque Central o, a veces, también a alguna otra cancha.

Mi papá, como sorpresa, nos llevó a la final del mundo, Argentina-Alemania. Fuimos a ver ese partido, en el que ganó Alemania 1 a 0, con un gol de penal. Y la verdad que fue una cosa increíble, no sé cómo consiguió esas entradas.

¿Practica algún deporte?

Sí, hago bastantes. Ando en bicicleta, tengo una de carrera y ando bastante, sobre todo en verano. Correr también me gusta mucho.

Además de uruguayo, es ciudadano italiano y le gusta mucho Italia. ¿Cuántas veces viajó a ese país?

Fueron varias. La primera fue en 1990, con mi papá y mi hermano. Mi papá, como sorpresa, nos llevó a la final del mundo, Argentina-Alemania. Fuimos a ver ese partido, en el que ganó Alemania 1 a 0, con un gol de penal. Y la verdad que fue una cosa increíble, no sé cómo consiguió esas entradas. Estábamos atrás del arco, era lo último que había, la entrada más barata que consiguió, pero estábamos ahí. Fue alucinante. Después fui varias veces más, como seis o siete. Tengo familia allá, por el lado paterno.

¿Cómo se lleva con la cocina?

Me gusta bastante.

¿Es usted el encargado de eso en su casa?

No, los dos. A mi señora le gusta mucho cocinar también. Yo hago asado, la parrilla es mía, pero también me gusta hacer pastas, tortilla de papas, que me queda muy bien. La tortilla es una especialidad que he ido adquiriendo y perfeccionando. Los postres sí son más de mi señora.

¿Hay algo que tenga pendiente aprender y todavía no se haya animado o no haya encontrado el tiempo?

Sí, justamente, tomar un buen curso de cocina. Soy celíaco, entonces hay unos cursos de cocina sin gluten, de pastas, harinas, que es lo más difícil y desafiante. Lo otro que siempre me gustó es la literatura, hice varios talleres. Me gustaría poder dedicarle un poco de tiempo a eso en algún momento de la vida.

¿Le gusta leer o escribir?

Ambas, pero sobre todo la escritura de cuentos, en especial de humor. Me gusta mucho la ironía y el humor fino, sin guarangadas, sin groserías. Y escribir eso me parece superinteresante y desafiante. Hice algunos talleres, pero otros quedan ahí, pendientes. Me he presentado a algunos concursos de literatura, que nunca gané, pero bueno, cuando termine los talleres capaz que me va mejor.