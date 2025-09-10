¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

En esta segunda edición de Pasarela Prado, la muestra de diseño y moda realizada en la Rural del Prado, se sumó además una muestra de moda italiana

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Entre muestras de ganado, jineteadas, pabellones de distintos países y ofertas gastronómicas, la Rural del Prado también le hace un lugar a la moda nacional, que bien sabe de materiales autóctonos, como el cuero y la lana.

Pasaerla Prado Sol Corsino x Ound
Sol Corsino x Ound

Sol Corsino x Ound

Leé además

Diseño de Caroline Bille Brahe, reconocida por su estilo ecléctico y colorido, que combina elementos vintage con toques modernos
Estilo nórdico

Semana de la Moda de Copenhague: un llamado a que el armario europeo se arriesgue y se renueve

Por Redacción Galería
El director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rodrigo Granja; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y el presidente de ARU, Rafael Ferber
Agro

La Rural del Prado se realizará del 5 al 14 de setiembre

Por Agro de Búsqueda
comprar moda ultrarrapida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿como se corta el circulo?
Consumo

Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Por Patricia Mántaras de la Orden
Pasarela Prado Don Baez
Don Báez

Don Báez

Pasarela Prado (2)
Raidistas.

Raidistas.

Pasarela Prado (3)
Diseño de Victoria Britos y Federica García para Rediseña.

Diseño de Victoria Britos y Federica García para Rediseña.

Pasarela Prado Victoria Britos y Federica Garcia para Redisena.
Diseño de Victoria Britos y Federica García para Rediseña.

Diseño de Victoria Britos y Federica García para Rediseña.

Pasarela Prado presentó, en su segunda edición, una muestra de las colecciones de nueve marcas de diseño nacional: Don Báez, Zurra, Romero, Carolina de Cunto, Raidistas, Relatos, Sol Corsino x Ound, Polanco y Miss Carol. También se presentaron creaciones de algunos de los ganadores más destacados de la última edición del concurso de moda sustentable Rediseña, promovido por Montevideo Shopping, en colaboración con Universidad ORT, Escuela Universitaria Centro de Diseño e Integra Escuela Pablo Giménez.

Pasarela Prado (4)
Relatos.

Relatos.

Pasarela Prado (5)
Sol Corsino x Ound.

Sol Corsino x Ound.

Pasarela Prado (6)
Sol Corsino x Ound.

Sol Corsino x Ound.

Pasarela Prado (7)
Sol Corsino x Ound.

Sol Corsino x Ound.

El desfile, organizado por la plataforma Diseñarte y realizado en el amplio local de Plaza Prado, no solo presentó las tendencias de los diseñadores locales, sino que también formó parte de la Giornata della Moda Italiana nel Mondo, con el auspicio de la Embajada de Italia. Por esta razón, se vieron en la pasarela reconocidas marcas italianas: Prada­, Missoni­, Miu Miu, Moschino, Golden Goose, Diesel, Vicolo, Macron, Benetton, Pupa, Fillerina­ y Crescina.

Pasarela Prado (8)
Sol Corsino x Ound.

Sol Corsino x Ound.

Pasarela Prado (9)
Romero.

Romero.

Pasarela Prado (10)
Romero.

Romero.

Pasarela Prado (11)
Romero.

Romero.

Pasarela Prado (12)
Pasada de la iniciativa Italia Es Moda presentada por la Embajada de Italia.

Pasada de la iniciativa Italia Es Moda presentada por la Embajada de Italia.

La lana y el cuero fueron los materiales protagonistas en prendas de campo con toque urbano. Se vieron tejidos de punto en diferentes texturas y principalmente en colores neutros. Polleras, pantalones y tops de cuero, botas de caña alta se mezclaron con sombreros y gorras con visera fabricadas en géneros de lana. La creatividad la pusieron los diseñadores más jóvenes con prendas de upcycling en jean y combinaciones jugadas que le dieron el toque descontracturado y divertido a la pasarela.

Pasarela Prado Redisena
Diseño de Ljubica Busick y Pablo Sarquis para Rediseña.

Diseño de Ljubica Busick y Pablo Sarquis para Rediseña.

Pasarela Prado (13)
Pasada de la iniciativa Italia Es Moda.

Pasada de la iniciativa Italia Es Moda.

Pasarela Prado (14)
Pasada de la iniciativa presentada por la Embajada de Italia.

Pasada de la iniciativa presentada por la Embajada de Italia.

Pasarela Prado (15)
Pasada de la iniciativa Italia Es Moda.

Pasada de la iniciativa Italia Es Moda.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni