Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Entre muestras de ganado, jineteadas, pabellones de distintos países y ofertas gastronómicas, la Rural del Prado también le hace un lugar a la moda nacional, que bien sabe de materiales autóctonos, como el cuero y la lana.

Pasarela Prado Victoria Britos y Federica Garcia para Redisena. Diseño de Victoria Britos y Federica García para Rediseña. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado presentó, en su segunda edición, una muestra de las colecciones de nueve marcas de diseño nacional: Don Báez, Zurra, Romero, Carolina de Cunto, Raidistas, Relatos, Sol Corsino x Ound, Polanco y Miss Carol. También se presentaron creaciones de algunos de los ganadores más destacados de la última edición del concurso de moda sustentable Rediseña, promovido por Montevideo Shopping, en colaboración con Universidad ORT, Escuela Universitaria Centro de Diseño e Integra Escuela Pablo Giménez.

Pasarela Prado (4) Relatos. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (5) Sol Corsino x Ound. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (6) Sol Corsino x Ound. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (7) Sol Corsino x Ound. Adrián Echeverriaga

El desfile, organizado por la plataforma Diseñarte y realizado en el amplio local de Plaza Prado, no solo presentó las tendencias de los diseñadores locales, sino que también formó parte de la Giornata della Moda Italiana nel Mondo, con el auspicio de la Embajada de Italia. Por esta razón, se vieron en la pasarela reconocidas marcas italianas: Prada­, Missoni­, Miu Miu, Moschino, Golden Goose, Diesel, Vicolo, Macron, Benetton, Pupa, Fillerina­ y Crescina.

Pasarela Prado (8) Sol Corsino x Ound. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (9) Romero. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (10) Romero. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (11) Romero. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (12) Pasada de la iniciativa Italia Es Moda presentada por la Embajada de Italia. Adrián Echeverriaga

La lana y el cuero fueron los materiales protagonistas en prendas de campo con toque urbano. Se vieron tejidos de punto en diferentes texturas y principalmente en colores neutros. Polleras, pantalones y tops de cuero, botas de caña alta se mezclaron con sombreros y gorras con visera fabricadas en géneros de lana. La creatividad la pusieron los diseñadores más jóvenes con prendas de upcycling en jean y combinaciones jugadas que le dieron el toque descontracturado y divertido a la pasarela.

Pasarela Prado Redisena Diseño de Ljubica Busick y Pablo Sarquis para Rediseña. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (13) Pasada de la iniciativa Italia Es Moda. Adrián Echeverriaga

Pasarela Prado (14) Pasada de la iniciativa presentada por la Embajada de Italia. Adrián Echeverriaga