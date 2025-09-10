Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

¿Quién dijo que el tenis solo se juega en clubes aburridos con cercos verdes y bancos de cemento? En algunos rincones del mundo, hay canchas tan espectaculares que lo difícil no es ganar el partido, sino no distraerse con el paisaje. Acantilados, islas privadas, montañas y selvas tropicales: lugares donde cada saque viene con una vista inolvidable y, a veces, con riesgo de que la pelota termine en el océano.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Para aquellos amantes del tenis —los que viajan con la raqueta en la valija como si en cualquier momento fueran a ser convocados para un Grand Slam—, existen destinos que no pueden faltar en su bucket list. Desde hoteles boutiques con canchas escondidas hasta resorts en los Alpes, donde se juega a más de 1.500 metros de altura, hay destinos que mezclan deporte y paisaje con un glamour difícil de encontrar en el circuito tradicional. Porque para algunos el itinerario perfecto incluye museos, comida local y al menos un par de sets con una vista extraordinaria.

El hotel de lujo Il San Pietro di Positano ofrece una de las canchas de tenis más espectaculares del mundo, incrustada entre acantilados y con vistas directas al mar Tirreno. Solo accesible para huéspedes del resort —cuyas tarifas van de 1.000 a 5.000 dólares por noche—, la pista se destaca por su exclusividad y acceso único, a través de un ascensor tallado en la roca que conecta directamente con la playa privada. Aquí, lo difícil no es ganar el punto, sino no perderse en el paisaje.

El exclusivo lodge Singita Sabora Tented Camp, dentro del parque nacional Serengeti, está compuesto por tiendas de campaña de lujo que combinan comodidades modernas con un estilo que respeta y se integra con el entorno natural. Allí, en plena sabana, está una de las canchas de tenis más curiosas del mundo, donde es habitual que cebras, jirafas y antílopes se acerquen a observar los partidos. Para hacer uso de la pista, es necesario alojarse en el campamento, cuyo costo en temporada alta ronda los 3.000 dólares por noche.

tenis Serengueti Tanzania

Mürren, Suiza

En este tranquilo pueblo suizo sobre los Alpes, se puede jugar al tenis con vistas a tres de los picos más emblemáticos de la región: Eiger, Mönch y Jungfrau. Las canchas del Sportchalet, al aire libre, ubicadas a 1.650 metros de altura, se pueden reservar directamente allí, con opción de alquilar raquetas y pelotas. Quienes se alojan en el pueblo acceden, además, a un descuento con la guest card local.

tenis Murren Suiza

Massignac, Francia

En el suroeste de Francia, el Domaine des Étangs —un château del siglo XIII convertido en hotel boutique— alberga una cancha de tenis flotante sobre un estanque rodeado de vegetación. Para utilizar la cancha es necesario alojarse allí, con tarifas desde 400euros por noche. También hay clases privadas disponibles desde 60euros, lo que proporciona una experiencia deportiva única en un entorno histórico y natural. ¡El problema está cuando la pelota cae al agua!

tenis Domaine des Etangs

En el Enchantment Resort, en Sedona, jugar al tenis significa hacerlo rodeado por los cañones rojizos del desierto. El uso de canchas y raquetas está incluido en la tarifa diaria del hotel, que es de unos 375 dólares por noche. También se ofrecen clases desde 20 dólares por persona.

tenis Enchantement Resort

Lombardía, Italia

El Grand Hotel Tremezzo, al norte de Italia, cuenta con una cancha de tenis de polvo de ladrillo con vistas al emblemático lago de Como. La pista, iluminada para uso nocturno, se ofrece gratuitamente a los huéspedes, con reserva previa. Inaugurado en 1910, este hotel de estilo art nouveau conserva su elegancia histórica, combinando lujo clásico con comodidades modernas. Las tarifas comienzan desde 1.000 dólares la noche.

tenis Tremezzo

Atolón Baa, Maldivas

Soneva Fushi, en las Maldivas, cuenta con una cancha de tenis rodeada de selva tropical y vistas al océano Índico. La pista ofrece privacidad y, en ocasiones, entrenamientos exclusivos con profesionales de élite, como el ex número uno del mundo Daniil Medvédev. Las clases privadas suelen costar varios cientos de dólares por sesión, mientras que el alojamiento en el lugar comienza alrededor de los 3.000 dólares por noche.

tenis Maldivas tenis

Turda, Rumania

Rodeada de paredes de sal iluminadas, la cancha de tenis subterránea de la mina de sal de Turda, en Rumania, ofrece una experiencia deportiva surrealista. Forma parte de un complejo turístico con actividades como minigolf y paseos en bote que aprovecha el singular entorno para atraer a visitantes interesados en experiencias poco convencionales.

tenis Rumania sal

Rhode Island, Estados Unidos

El International Tennis Hall of Fame en Newport es histórico por ser el lugar donde nació el tenis profesional en Estados Unidos y por haber albergado partidos de leyendas como Andre Agassi, Chris Evert y Martina Navratilova. Además de su valor simbólico, dispone de canchas de césped y otras superficies donde cualquier persona puede jugar mediante reserva, con tarifas para no socios que rondan los 250 dólares por hora.

tenis International Tennis Hall of Fame

París, Francia

Aunque parece una iglesia por su aire solemne, La Cavalerie es un club de tenis exclusivo en París que mezcla historia y deporte bajo una impresionante bóveda de madera estilo art déco. Las canchas cubiertas, iluminadas por vitrales, convierten cada partido en una experiencia tranquila y especial. Para el tercer tiempo, la terraza ofrece un bar con vistas despejadas, perfecto para disfrutar de la caída del sol sobre la Torre Eiffel.