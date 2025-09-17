¡Hola !

Un encuentro para visibilizar la fuerza de las mujeres en la economía

Empresarias, emprendedoras y ejecutivas se reunieron para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo de los negocios y su aporte al desarrollo económico y social del país

Del CEMM: Anabela Aldaz, Virginia San Martín, Florencia Herrera y Cecilia Casulo.

Del CEMM: Anabela Aldaz, Virginia San Martín, Florencia Herrera y Cecilia Casulo.

FOTO

Valentina Weikert
Fiorella Carlone y Luis Bajac de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Fiorella Carlone y Luis Bajac de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

FOTO

Valentina Weikert
Vicepresidenta de OMEU Carina Silva y Laura Motta de Inglés sin Límites.

Vicepresidenta de OMEU Carina Silva y Laura Motta de Inglés sin Límites.

FOTO

Valentina Weikert
Mercedes Silva y Teresa Regusci de la Federación Rural.

Mercedes Silva y Teresa Regusci de la Federación Rural.

FOTO

Valentina Weikert
Beatriz Argimón y Claudia Calace.

Beatriz Argimón y Claudia Calace.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El encuentro “Empresarias transformando valor: la fuerza de las mujeres en el agro, la industria, el comercio, los servicios y la exportación” reunió a empresarias, emprendedoras y ejecutivas para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo de los negocios y su aporte al desarrollo económico y social del país.

Organizado por el Capítulo Uruguay de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur (CEMM), el encuentro convocó a referentes de sectores estratégicos a través de dos paneles centrales: uno dedicado al liderazgo femenino en el agro, la industria, el comercio, los servicios y la exportación, y otro enfocado en el rol de las empresarias en la transición verde, digital y productiva. La propuesta incluyó además una charla magistral sobre la gestión de empresas familiares que aportó nuevas perspectivas para fortalecer un entramado empresarial más diverso, innovador y competitivo.

Durante la jornada, la presidenta del CEMM y directora de la ARU (Asociación Rural del Uruguay), Virginia San Martín, resaltó el papel fundamental de las empresarias como impulsoras de soluciones innovadoras y líderes de compañías de todos los tamaños, muchas de ellas de carácter familiar. Señaló que estas mujeres contribuyen de manera decisiva al desarrollo económico y social de la región y del mundo. También remarcó que la misión de la organización es fortalecer redes, fomentar la cooperación, facilitar el acceso a financiamiento y respaldar la proyección internacional de los negocios liderados por mujeres.

Como cierre y en el marco de los 150 años de la ARU, cada panelista recibió un ejemplar del libro Empresarias transformando valor, una edición especial que celebra la historia y el aporte de las mujeres al desarrollo empresarial.

