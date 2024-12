Un espacio púrpura de arte y reflexión: así es la nueva capilla de la UCU diseñada por Leandro Gómez Guerrero

A través de la capilla también busca transmitir “encuentros transformadores entre Dios y los hombres”, inspirados en los evangelios y figuras icónicas como san Ignacio de Loyola y el padre Isidro Alonso, conocido como Padre Cacho. “La temática eran los encuentros de Dios con los hombres. El rector propuso esa consigna, pero me dio libertad para ir eligiendo qué encuentros representar. Le propuse diferentes ideas, quizás encuentros menos imaginados”, cuenta el artista a Galería , quien en la inauguración lleva una corbata de la Creación de Adán, de Miguen Ángel, que usó 30 años atrás en su primera muestra.

Uno de los encuentros que Gómez Guerrero plasma en la capilla es el tríptico detrás del altar, que recrea el encuentro del Padre Cacho con el Cristo del Carrito y la Virgen María, una obra de arte que el propio sacerdote le había encargado, y que ahora encuentra su lugar en la capilla. “No todo el mundo sabe que el Padre Cacho decidió irse a vivir a la zona más pobre del cinturón de Montevideo, en Casavalle, convencido de que ahí encontraría a Cristo. Lo encontró no solo en la gente y en la vivencia, sino también figurativamente, cuando vio a un hombre empujando un carrito en la esquina de Aparicio Saravia y Timbúes. En ese momento, vio a Cristo crucificado y lo llamó ‘el Cristo del Carrito’”, subraya Gómez Guerrero.

Otros encuentros representados son el de la hemorroísa y María Magdalena y la parábola del Buen Samaritano, que fue recreada por estudiantes.

En la capilla predomina la paleta de púrpuras, color que fue elegido para conectar con los jóvenes, explica Gómez Guerrero. Se trata de “un color contemporáneo pero profundamente religioso, asociado al Adviento y la Pascua. Este color simboliza preparación, transformación y los secretos divinos”, añade.

Capilla del Encuentro Valentina Weikert

Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Julio Fernández Techera, destaca que la capilla simboliza el propósito de la institución, que es “crear un espacio de paz y belleza en medio de los desafíos cotidianos”. Fernández Techera subraya que la Capilla del Encuentro está pensada como un refugio de oración, inspiración y discernimiento espiritual para toda la comunidad educativa.

Los desafíos

El artista se enfrentó a muchos desafíos a la hora de diseñar la capilla. El principal, dice, fue trabajar con obras de gran tamaño, algo que nunca antes había hecho. “Necesité usar andamios y escaleras. Además, instalamos un atelier en la universidad porque trasladar las obras no era viable”, cuenta.

Otro de los desafíos fue encontrar los modelos adecuados para cada obra. Por ejemplo, la cantante de ópera uruguaya Cecilia de Vargas posó como la hemorroísa antes de viajar a Notre Dame, donde cantó recientemente, mientras que el actor Jorge Bolani posó como el Padre Cacho. También participaron estudiantes de la universidad. “Fue un proceso espiritual y colaborativo, muy distinto a mi experiencia previa”.

Capilla del Encuentro Valentina Weikert

Gómez Guerrero trabajó junto con arquitectos para llevar el diseño a la realidad, incluyendo la renovación del altar y del sagrario. También participó un egresado de la carrera de Artes Visuales, quien realizó bajorrelieves en 3D.

“Todo el equipo de planta física de la universidad estuvo involucrado en los detalles logísticos para que el taller y el proceso funcionaran perfectamente.”

La Capilla del Encuentro no solo destaca por su valor religioso, sino también por su aporte cultural y artístico. Este espacio invita a estudiantes, profesores y visitantes a detenerse, reflexionar y encontrar consuelo en su interior. “La capilla está abierta a creyentes y no creyentes. Lo importante es que el arte toque algo profundo, más allá de lo racional. Ya hemos visto que incluso docentes no creyentes encuentran aquí paz y algo especial. Eso es lo hermoso del arte: nos conecta con la belleza, nos invita a la introspección y nos transmite un mensaje que viene desde lo sensible.”