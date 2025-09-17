¡Hola !

Un espacio renovado de la mano de Itaú

El stand del banco en la Rural del Prado integró diferentes propuestas: un cowork, cafetería, living con juegos de caja y oficinas de atención exclusiva

De Itaú Uruguay: gerente de Agronegocios José Zerbino, oficial de Cuentas Agro de Itaú Corporate Verónica Lorenzelli, CEO Agustín Tafernaberry, responsable de Agro Isabel Pereira y director de Banca Mayorista Valentín Martín.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Matteo de Itaú y Marcelo Horta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustín y María Zambrano junto a Martín Sarries.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Emilia y Adolfo Bortagaray junto a Nicolás Di Donato.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Banco Itaú volvió a participar en la principal muestra agroindustrial del país, con foco en los beneficios para clientes, el impulso al sector agropecuario y una agenda de actividades culturales y corporativas.

En la edición de este año, Itaú se presentó en la Rural del Prado con un estand renovado, ubicado frente al ruedo, que se distinguió por su propuesta integral: una agenda de actividades, beneficios exclusivos y un enfoque en la atención personalizada que reafirmó la identidad compartida entre el banco y el país.

La fachada combinó un diseño en madera natural intervenido por muralistas con pintura ecológica, sumado a una pantalla led con contenidos tridimensionales y gradas que ofrecieron una mejor visual del ruedo. Todo el espacio fue concebido bajo criterios de accesibilidad, lo que aseguró comodidad y circulación para personas con discapacidad.

El interior del estand integró diferentes propuestas: un cowork, cafetería, living con juegos de caja y oficinas de atención exclusiva para los segmentos de agronegocios, Itaú Corporate, Itaú Empresas e Itaú Personal Bank. También se dispuso de oficiales de AFAP Itaú y de la Agencia Millán, fortaleciendo el alcance de los servicios. Como valor agregado, el espacio incluyó una tienda Stanley, donde los visitantes pudieron canjear sus millas Itaú Volar por productos icónicos de la marca —termos, vasos térmicos y botellas— personalizados con el logo de Itaú.

Dentro de la agenda de actividades, se destacó el almuerzo ejecutivo del lunes 8, dirigido a socios comerciales de Visa Agro, la única tarjeta de crédito del mercado diseñada especialmente para el sector productivo, con plazos de pago de hasta 180 días sin intereses.

La programación también incluyó la charla Perspectivas y riesgos para los agronegocios en un contexto desafiante el miércoles 10 y un show musical de Cumbia Club con artistas invitados el sábado 13, pensado para todo público. Además, Itaú fue patrocinador de la Pasarela del Prado, un desfile que reunió propuestas de moda de marcas uruguayas

