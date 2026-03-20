Un informe de ONU Mujeres revela el alcance de la violencia de género en la política local

En la residencia británica, se dieron a conocer los resultados de Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política, un estudio que pone cifras a una realidad persistente: la violencia hacia mujeres en campaña.

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El trabajo, impulsado por ONU Mujeres con apoyo del gobierno de Suecia y elaborado en Uruguay por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República , recoge las experiencias de candidatas electas en las elecciones parlamentarias de octubre de 2024. El dato más contundente es que el 81,3% de las encuestadas atravesó al menos una situación de violencia vinculada a su candidatura.

Desigualdades de género Ocho de cada 10 parlamentarias fue víctima de violencia de género durante la última campaña electoral

Desigualdades de género Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

La violencia psicológica aparece como la forma más extendida (80,5%), seguida por la sexual (28,9%), la económica (6,3%) y la física (3,1%). Según el informe, estos episodios se dan principalmente en redes sociales (63%) y en actividades presenciales de campaña (60%), aunque también se registran dentro de los propios partidos políticos y en el vínculo con medios de comunicación.

La apertura estuvo a cargo del embajador británico, Mal Green, quien subrayó el compromiso sostenido de su país en la temática. En la misma línea, el embajador de Suecia, Torsten Ericsson, remarcó que la calidad democrática depende de la participación igualitaria de las mujeres en todos los niveles de decisión.

Por su parte, la coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, señaló la paradoja local: mientras Uruguay lidera en la región en calidad democrática, se ubica rezagado en representación femenina parlamentaria. “La evidencia muestra que las barreras no son solo de acceso, sino también de permanencia”, apuntó.

Los resultados fueron presentados por las investigadoras Niki Johnson y Verónica Pérez Bentancur, quienes destacaron que la violencia aumenta con la visibilidad pública y la defensa de agendas vinculadas a derechos.

Luego se desarrolló un panel con representantes de los partidos políticos, moderado por la directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU), Fernanda Castellanos. Participaron Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente), quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales para prevenir y abordar la violencia de género en la política.

Durante el intercambio, se mencionaron herramientas como la ley de paridad, la implementación de protocolos internos en los partidos y la generación de canales efectivos de denuncia. También se hizo énfasis en que, más allá de las normas, el desafío es cultural.

El cierre estuvo a cargo de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, quien planteó que, pese a avances en otros ámbitos, la violencia política sigue siendo una deuda. Una que, según los datos, impacta directamente en la calidad de la democracia.