Una charla sobre el uso de la inteligencia artificial como motor de cambio en la salud

Medicina Personalizada (MP) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) organizaron en el World Trade Center la charla “Oportunidades tecnológicas para el sector salud”

Director de MP Jorge Gerez, jefe de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires Daniel Luna y presidente de CUTI Amílcar Perea.

Medicina Personalizada (MP) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) organizaron en el World Trade Center la charla “Oportunidades tecnológicas para el sector salud”. El encuentro, realizado el jueves 2, reunió a referentes nacionales e internacionales que reflexionaron sobre los desafíos y las oportunidades que trae la transformación digital en la medicina. La jornada incluyó paneles con expertos de distintas áreas y un espacio de networking que fomentó el intercambio entre profesionales.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En su presentación, el jefe de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Daniel Luna, destacó la disrupción que está creando la inteligencia artificial (IA) en la sociedad. Aseguró que pocas veces una tecnología ha producido cambios tan acelerados y con un impacto tan exponencial. Planteó que la IA debe ser vista como un asistente del profesional, en un modelo en el que aconseja e informa, pero la persona sigue siendo quien toma las decisiones y asume la responsabilidad.

El encuentro continuó con un panel integrado por el profesor Juan Gil, el asistente profesional de Salud.uy Lino Bessonart­ y la doctora Analía Mori, quienes expusieron sobre los principales desafíos del sector. Coincidieron en que la ciberseguridad y la calidad de los datos son pilares fundamentales, y destacaron que Uruguay cuenta con un escenario favorable gracias a su base sólida en la temática.

Un segundo panel reunió al growth manager­ en K2BHealth, Pablo Guerci­; al gerente de Soluciones de Salud en Geocom Uruguay, Ernesto Burtre; al secretario general de CUTI y fundador de la agencia de diseño Ingenious Softworks, Gabriel Camargo; al innovation manager­ de QoxIT, José Abadie; al especialista en crecimiento en Arkano Software, Pablo Miranda; a la sales manager en Hey Now, Noelia Martínez, y al cofundador de Doctari Rodrigo Álvez. Los profesionales presentaron distintos casos de uso de tecnologías aplicadas al sector salud, con impacto tanto local como internacional, mostrando cómo la digitalización y la IA abren nuevas oportunidades en la práctica clínica, la gestión de servicios y el vínculo­ con los pacientes.