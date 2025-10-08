¡Hola !

Una charla sobre el uso de la inteligencia artificial como motor de cambio en la salud

Medicina Personalizada (MP) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) organizaron en el World Trade Center la charla “Oportunidades tecnológicas para el sector salud”

Director de MP Jorge Gerez, jefe de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires Daniel Luna y presidente de CUTI Amílcar Perea.

Director de MP Jorge Gerez, jefe de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires Daniel Luna y presidente de CUTI Amílcar Perea.  

FOTO

Adrián Echeverriaga
Pablo Miranda y Noelia Martínez.

Pablo Miranda y Noelia Martínez. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan Gil y Analía Mori.

Juan Gil y Analía Mori. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gabriel Camargo y Leonardo Loureiro.

Gabriel Camargo y Leonardo Loureiro. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
De CUTI: vicepresidente de Innovación Rafael Staricco y consultor socio Gabriel Bouzout.

De CUTI: vicepresidente de Innovación Rafael Staricco y consultor socio Gabriel Bouzout. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Medicina Personalizada (MP) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) organizaron en el World Trade Center la charla “Oportunidades tecnológicas para el sector salud”. El encuentro, realizado el jueves 2, reunió a referentes nacionales e internacionales que reflexionaron sobre los desafíos y las oportunidades que trae la transformación digital en la medicina. La jornada incluyó paneles con expertos de distintas áreas y un espacio de networking que fomentó el intercambio entre profesionales.

En su presentación, el jefe de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Daniel Luna, destacó la disrupción que está creando la inteligencia artificial (IA) en la sociedad. Aseguró que pocas veces una tecnología ha producido cambios tan acelerados y con un impacto tan exponencial. Planteó que la IA debe ser vista como un asistente del profesional, en un modelo en el que aconseja e informa, pero la persona sigue siendo quien toma las decisiones y asume la responsabilidad.

El encuentro continuó con un panel integrado por el profesor Juan Gil, el asistente profesional de Salud.uy Lino Bessonart­ y la doctora Analía Mori, quienes expusieron sobre los principales desafíos del sector. Coincidieron en que la ciberseguridad y la calidad de los datos son pilares fundamentales, y destacaron que Uruguay cuenta con un escenario favorable gracias a su base sólida en la temática.

Un segundo panel reunió al growth manager­ en K2BHealth, Pablo Guerci­; al gerente de Soluciones de Salud en Geocom Uruguay, Ernesto Burtre; al secretario general de CUTI y fundador de la agencia de diseño Ingenious Softworks, Gabriel Camargo; al innovation manager­ de QoxIT, José Abadie; al especialista en crecimiento en Arkano Software, Pablo Miranda; a la sales manager en Hey Now, Noelia Martínez, y al cofundador de Doctari Rodrigo Álvez. Los profesionales presentaron distintos casos de uso de tecnologías aplicadas al sector salud, con impacto tanto local como internacional, mostrando cómo la digitalización y la IA abren nuevas oportunidades en la práctica clínica, la gestión de servicios y el vínculo­ con los pacientes.

La instancia dejó en claro que la IA representa una oportunidad para transformar el sector de la salud, siempre que su adopción se dé de manera ética, madura y centrada en las personas.

