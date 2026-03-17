Una hija cuenta a su padre: Carolina Sendic presentó ‘Mi padre, Raúl Sendic’

El libro reúne recuerdos, escenas cotidianas y testimonios para reconstruir el vínculo entre la autora y el fundador del MLN-Tupamaros tras su salida de prisión en 1985

Responsable de la Fundación Mario Benedetti Ana Montesdeoca, Samuel Blixen, autora Carolina Sendic, Geny Itté y administradora de la Editorial Fin de Siglo Alicia Guglielmo.

La Fundación Mario Benedetti recibió la presentación de Mi padre, Raúl Sendic, el libro de Carolina Sendic que reconstruye, desde una mirada íntima, la relación entre la autora y su padre, el histórico dirigente político y fundador del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

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La apertura estuvo a cargo del periodista y escritor Samuel Blixen, quien destacó el carácter particular del libro: un relato en el que lo político queda en segundo plano para dar lugar a las vivencias personales entre una hija adolescente y un padre que recupera la libertad después de 13 años de prisión durante la dictadura militar uruguaya.

A partir de ese reencuentro, ocurrido en 1985, el libro se centra en los años en los que padre e hija pudieron compartir hasta la muerte de él en 1989. Son cuatro años que el texto reconstruye a través de anécdotas, recuerdos y escenas cotidianas que muestran una dimensión más cercana del dirigente político.

Según se explicó durante la actividad, la autora evitó convertir el libro en un ensayo político o en una defensa de las ideas de su padre. El foco está puesto en la experiencia humana: en cómo se construye un vínculo entre dos personas que prácticamente no habían convivido y que debieron aprender a conocerse en poco tiempo.

El relato también aborda el contexto que atravesó la familia. Raúl Sendic fue mantenido durante años como rehén de la dictadura y sometido a condiciones de detención extremadamente duras. Sin embargo, la publicación se detiene menos en la dimensión histórica que en las pequeñas historias que marcaron la relación entre ambos.