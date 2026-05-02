Las grandes giras miran a Montevideo (y negocian)

Entre expectativas, negociaciones y promesas, los grandes shows miran a Uruguay. A veces llegan. Muchas otras se quedan en la puerta.

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Montevideo vive en modo negociación. No es nuevo. Pasa desde hace años y vuelve cada temporada con otros nombres, otras giras y la misma sensación de que todo puede pasar… o no. Esta vez la lista viene fuerte. Coldplay, Ed Sheeran y Foo Fighters aparecen en el radar. También se mencionan Metallica y U2. Pero hay una palabra que se repite y no cambia: negociando.

Uruguay juega en otra liga. No por el público ni por la historia. Por tamaño. Al lado están Buenos Aires y varias ciudades de Brasil, que llenan estadios sin problema. Y Paraguay, que en los últimos años se metió fuerte en el circuito y trae más shows que Uruguay.

Para una gira internacional, eso pesa. Mucho. Los números mandan. Y ahí Montevideo arranca siempre unos metros más atrás.

Coldplay, cerca otra vez

Lo de Coldplay hizo ruido. La banda británica negocia lo que sería su primer show en el país para 2027, con fechas que se manejan de mitad de año en adelante. Esto se viene trabajando desde hace meses y el Estadio Centenario aparece como opción firme. Hay contactos, productores, logística en marcha y hasta respaldo de un banco internacional. Todo eso suma. Pero no garantiza nada. La propia historia del grupo en la región muestra lo difícil que es cerrar ese tipo de acuerdos. En Buenos Aires, por ejemplo, llegaron a 10 fechas seguidas en el Monumental. Una marca que habla de otra escala.

No sería la primera vez que quedan cerca. Ya pasó. En 2012, incluso, desde el propio grupo hablaban de una visita a Uruguay. “Paraguay, Uruguay y Venezuela... prepárense porque ahí vamos”, dijo el baterista Will Champion en una entrevista con E! Entertainment Television. Quedó en eso.

En 2021 volvió a sonar fuerte, otra vez con nombres grandes sobre la mesa para cantar en el Centenario, entre ellos, Madonna. Tampoco se dio. La historia se repite. Se habla, se avanza, se enfría. A veces queda en versiones. Otras, en reservas tentativas del estadio que nunca se anuncian.

Hoy el contexto es distinto, pero no tanto. La banda viene de cerrar una gira enorme que recorrió el mundo durante tres años y ahora están en pausa. La idea, según anunciaron, es volver a salir en 2027 con una nueva tanda de shows que otra vez pasaría por América Latina.

Ahí, otra vez, Uruguay aparece en la conversación.

Embed - Ed Sheeran - Sapphire (Live from Marseille)

Mientras tanto, del otro lado del río, la maquinaria no se detiene. Las giras llegan, vuelven y repiten ciudades. Eso también juega. Si una banda ya llenó varias noches en una capital cercana, cuesta justificar otra parada a pocos kilómetros. No es solo un tema de distancia. Es negocio puro.

Con Ed Sheeran pasa algo parecido. Según pudo saber Galería, hay conversaciones para sumar Montevideo a su nueva gira. No está confirmado. Pero está en carpeta. Ya vino en 2019 y llenó el Centenario con unas 20.000 personas. Buen antecedente. Aun así, su recorrido por la región ya incluye Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Meter una fecha extra implica rehacer cuentas, mover equipos y ajustar calendarios. No es imposible. Tampoco simple.

Embed - Foo Fighters - Times Like These (Live At Wembley Stadium, 2008)

Foo Fighters, en carpeta

El caso de Foo Fighters entra en esa zona gris donde todo depende. La banda tiene agenda cargada y presencia en festivales grandes, como el Rock in Rio el 4 de setiembre. Productores de la región trabajan en una posible gira para febrero de 2027, comentaron a Galería. Montevideo aparece en la conversación. Pero eso no es lo mismo que estar en el calendario. Falta mucho para cerrar algo. Y en ese tramo, cualquier detalle puede cambiar el rumbo.

Ahí aparece otro factor. La competencia ya no es solo entre países. Es entre ciudades. Córdoba, por ejemplo, le peleó a Montevideo un show de Paul McCartney en 2012. Aquella vez ganó Uruguay porque el exbeatle quiso venir. No suele pasar. Muchas veces la balanza se inclina hacia mercados más grandes o con más infraestructura.

Metallica en gira

Con Metallica la historia se repite. Gira activa, proyectos grandes en marcha y, otra vez, lo mismo: negociando. Hubo consultas por el Centenario para el próximo año, pudo saber Galería por fuentes del sector. Nada cerrado. Solo interés.

La banda de metal californiana mantiene en marcha la gira del disco 72 Seasons. La M72 World Tour sigue sumando fechas con un formato particular. En varias plazas hacen dos shows, con listas distintas de temas y un escenario en el centro del estadio. Es el esquema que llevaron a Europa y a América del Norte, con producción de gran escala. Pantallas 360, sonido envolvente y una puesta pensada para público en todos los ángulos.

Ese nivel de producción marca el estándar con el que hoy se negocia. Fechas, logística, costos. Y ahí es donde Uruguay vuelve a entrar en la conversación, como tantas otras veces.

Embed - Metallica: Life Burns Faster at Sphere in Las Vegas (Trailer)

Desde octubre agregan una estadía en Las Vegas. La banda inicia una residencia en Sphere, uno de los recintos más tecnológicos del mundo, con una serie de shows propios. Mantienen el formato de dos noches con listas distintas, pero adaptado a una sala pensada para esa clase de espectáculo.

Ese tipo de apuestas marca por dónde van hoy las grandes giras. Son montajes complejos, caros, que obligan a elegir bien dónde parar.

U2 vuelve a moverse

En ese escenario de giras de estadio entra U2. La banda irlandesa volvió a activarse este año después de un tiempo de silencio musical. Sacó dos EP casi seguidos hace unas semanas, y dejó trascender a la prensa que trabaja en un nuevo disco que debería salir en los próximos meses.

Además, varios sitios web de seguidores con buen historial de aciertos señalan una gira grande para 2027. Según lo que publican, el arranque sería en Sudamérica, algo poco habitual en la historia de la banda que este año cumple 50 años. Marzo aparece como ventana posible. Y ahí entra el mapa de siempre. Buenos Aires, México y Brasil picarán en punta. Uruguay, por ahora, no aparece ni en esa palabra que vuelve una y otra vez: negociando.

Embed - Vertigo (Live from Milan)

La vez que U2 estuvo más cerca de tocar en Uruguay fue en 2016. Ese año, Bono le comentó a Tabaré Vázquez en Nueva York que la banda pensaba girar por Sudamérica y pasar por el país. La gira se hizo en 2017, pero Uruguay quedó afuera. El grupo eligió tocar dos veces en Argentina con el tour de The Joshua Tree, que celebraba sus 30 años.

Por eso cada vez que surge un nombre grande, el entusiasmo crece rápido. Y la cautela también. Porque acá los shows no se anuncian de golpe. Se cocinan lento. Se discuten, se ajustan, se vuelven a discutir. Se negocian. Y en ese terreno, la historia es clara. Hasta el último día, todo está abierto. Incluso la posibilidad de que no pase nada.

Mientras tanto, el calendario de la región sigue avanzando. En noviembre, el Primavera Sound vuelve a Buenos Aires y San Pablo, con nombres como Gorillaz y The Strokes en la conversación. Veremos si en medio de ese recorrido, alguien pregunta por Montevideo.