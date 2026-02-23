Intercambio artístico entre Uruguay y Río tuvo su muestra en el INAV

El open studio de Estudios Abiertos 1825 permitió conocer los trabajos realizados en febrero por artistas brasileños invitados a residir en Uruguay

Superintendenta de Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Río de Janeiro Cristina De Pádula, coordinadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del MEC Alicia Cano y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún.

Se realizó una muestra del programa 1825: Centro de Residencias para las Prácticas Artísticas Actuales en el Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV). El jueves 19 se desarrolló el open studio bajo el formato Estudios Abiertos 1825, que sirvió para que artistas brasileños pudieran mostrar obras creadas en Uruguay durante el mes de febrero.

Estudios Abiertos propone un diálogo entre las obras en desarrollo y los visitantes. La actividad se inscribe en las iniciativas de internacionalización y cooperación cultural que se desarrollan en el marco del programa ¡Hola Río!, impulsado por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del gobierno del estado de Río de Janeiro, junto con la Dirección Nacional de Cultura y el INAV de Uruguay.

El coordinador del INAV, Martín Craciún, dijo a Galería que a través del programa invitaron a cinco artistas de Río de Janeiro a trabajar durante febrero en Montevideo, y en mayo artistas uruguayos viajarán a Río, en una especie de intercambio. “Estamos trabajando en esta modalidad, que es una residencia artística”, aseguró Craciún. El jerarca explicó que este mes fue elegido por las características de la ciudad: hay menos afluencia de público que durante el resto del año y, al mismo tiempo, es posible disfrutar de espectáculos de carnaval, una propuesta especialmente apreciada por los cariocas.