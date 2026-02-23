Intercambio artístico entre Uruguay y Río tuvo su muestra en el INAV
El open studio de Estudios Abiertos 1825 permitió conocer los trabajos realizados en febrero por artistas brasileños invitados a residir en Uruguay
Daniel Benoit y Ju Morais.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Superintendenta de Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Río de Janeiro Cristina De Pádula, coordinadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del MEC Alicia Cano y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún.
Se realizó una muestra del programa 1825: Centro de Residencias para las Prácticas Artísticas Actuales en el Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV). El jueves 19 se desarrolló el open studio bajo el formato Estudios Abiertos 1825, que sirvió para que artistas brasileños pudieran mostrar obras creadas en Uruguay durante el mes de febrero.
Estudios Abiertos propone un diálogo entre las obras en desarrollo y los visitantes. La actividad se inscribe en las iniciativas de internacionalización y cooperación cultural que se desarrollan en el marco del programa ¡Hola Río!, impulsado por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del gobierno del estado de Río de Janeiro, junto con la Dirección Nacional de Cultura y el INAV de Uruguay.
El coordinador del INAV, Martín Craciún, dijo a Galería que a través del programa invitaron a cinco artistas de Río de Janeiro a trabajar durante febrero en Montevideo, y en mayo artistas uruguayos viajarán a Río, en una especie de intercambio. “Estamos trabajando en esta modalidad, que es una residencia artística”, aseguró Craciún. El jerarca explicó que este mes fue elegido por las características de la ciudad: hay menos afluencia de público que durante el resto del año y, al mismo tiempo, es posible disfrutar de espectáculos de carnaval, una propuesta especialmente apreciada por los cariocas.
Los artistas invitados fueron Ju Morais, Jeff Seon, Marcela Cantuária, Jota y Rafael de Toledo Pedroso. Ju Morais, artista visual, costurera y vestuarista, parte de técnicas como la costura y el crochet para explorar cómo la materialidad y el gesto atraviesan cuerpos, memorias, géneros y prácticas domésticas, proponiendo reflexiones sobre trabajo, territorio y subjetividades en el arte. Jeff Seon, artista visual, educador y productor cultural, transita entre el grafiti, el muralismo y la pintura, y desarrolla proyectos educativos y comunitarios que vinculan arte, inclusión social y construcción colectiva. Marcela Cantuária recupera en su obra historias de resistencia del sur global, con especial énfasis en luchas lideradas por mujeres y movimientos populares, empleando una estética vibrante y múltiples soportes para construir contranarrativas al colonialismo y al patriarcado. Jota, pintor autodidacta nacido en un suburbio de Río de Janeiro, aborda escenas de la vida cotidiana de su comunidad —desde juegos infantiles hasta episodios violentos entre facciones— articulando una mirada cruda y honesta sobre realidades sociales complejas. Por su parte, Rafael de Toledo Pedroso, educador e investigador, desarrolla una práctica multidisciplinaria que cruza artes visuales, performance, sonido, literatura y audiovisual, explorando temas como el archivo, los mitos contemporáneos, los traumas generacionales y los residuos tecnológicos desde enfoques experimentales y críticos.