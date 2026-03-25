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Una noche para celebrar el oficio: ‘la diaria’ festejó sus 20 años en la Ciudad Vieja

Frente a la Puerta de la Ciudadela, el medio de prensa reunió a unas 5.000 personas en una celebración que mezcló música, palabras y reencuentros

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Valentina Weikert
Directora de la diaria Cecilia Álvarez, editora de Política y Opinión Natalia Uval y Débora Quiring, directora de Cultura de la IM.

Directora de la diaria Cecilia Álvarez, editora de Política y Opinión Natalia Uval y Débora Quiring, directora de Cultura de la IM.

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Valentina Weikert
Dj Galgo.

Dj Galgo.

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Verónica Leiza, Gabriel Camacho y Germán Echeverría.

Verónica Leiza, Gabriel Camacho y Germán Echeverría.

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Valentina Weikert
De la diaria: Marcelo Pereira, Damián Osta y Luis Rómboli.

De la diaria: Marcelo Pereira, Damián Osta y Luis Rómboli.

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Andrea Corbo y Natalia Ramos.

Andrea Corbo y Natalia Ramos.

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Valentina Weikert
Gabriel Lagos, Pablo Tate y Eduardo Banguese.

Gabriel Lagos, Pablo Tate y Eduardo Banguese.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Al caer la tarde, la Ciudad Vieja empezó a cambiar de ritmo. Sobre la calle Buenos Aires, con la Puerta de la Ciudadela como telón de fondo, se fue armando una escena que tenía algo de celebración compartida y algo de reencuentro. El viernes 20, la diaria eligió ese punto de la ciudad para marcar sus 20 años.

Desde temprano, el movimiento fue constante. Grupos que llegaban juntos, saludos largos, caras conocidas del medio y también lectores que se sumaban a la convocatoria. Con el correr de las horas, la calle se fue llenando hasta reunir, según la organización, a unas 5.000 personas. La música de DJ Galgo acompañó ese primer momento, más de charla que de pista.

Ya con la noche instalada, el foco pasó al escenario. La breve intervención de representantes del medio periodístico —Cecilia Álvarez y Luis Rómboli— puso en palabras un recorrido que muchos de los presentes sienten propio. Sin solemnidad, con un tono cercano, hablaron de un proyecto que creció junto con su comunidad.

La energía subió con Juan Campodónico y Kumbiaracha, que le dieron a la celebración un pulso festivo, de esos que invitan a quedarse un rato más. Hacia el final, DJ Fuega tomó la posta y transformó la calle en pista, con un cierre que sostuvo el clima hasta entrada la noche.

Más allá de la música, la sensación era de pertenencia. Dos décadas después de aquel inicio en 2006 —cuando un diario distinto empezaba a llegar debajo de las puertas—, la diaria sigue construyendo desde ese vínculo directo con quienes la leen. Hoy, con miles de suscriptores y una presencia que se expandió a nuevos formatos, el proyecto mantiene una identidad clara.

En el festejo no hubo grandes artificios, sino algo más simple: gente que se conoce, que se reconoce y que, por unas horas, ocupó la calle para celebrar una forma de hacer periodismo.

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