Una obra para descubrir el agua desde la primera infancia

En el Teatro Antonio Larreta del Carrasco Lawn Tennis Club se presenta la obra infantil A través del agua, una puesta en escena pensada para bebés y niños de seis meses a tres años.
Estrenada en 2012, la propuesta invita a bebés y niños de seis meses a tres años a recorrer las cuatro estaciones a través de una experiencia sensorial
En el Teatro Antonio Larreta del Carrasco Lawn Tennis Club se presenta la obra infantil A través del agua, una puesta en escena pensada para bebés y niños de seis meses a tres años.
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Carina Biasco, directora general de la obra e integrante del Proyecto Farfalla, del que forma parte la compañía Teatro para Bebés, dijo a Galería que se trata de la primera producción del grupo, estrenada en 2012. “Cuando empezamos, la idea de la compañía era hacer los cuatro elementos fundamentales (tierra, agua, fuego y aire). Hoy ya los tenemos y los presentamos de forma ininterrumpida durante todo el año”, dijo, en referencia a funciones en CAIF y centros maternales.
El espectáculo propone un recorrido por las cuatro estaciones del año: en verano hace énfasis en el agua de la playa; en otoño, en las gotas y la lluvia mansa; en invierno destacan los grandes temporales y el uso del paraguas; mientras que en primavera el agua nutre la tierra para producir frutas y verduras en las granjas. “El músico Gustavo Di Landro reproduce todos los sonidos del agua”, comentó Biasco.
Sobre la escenografía, explicó que los vasos de plástico colgados representan gotas de agua “suspendidas en el aire”. Además, señaló que el personaje que muestra cómo el agua se transforma a lo largo de las distintas estaciones termina bebiendo agua y durmiendo. En cuanto a la duración de la obra, comentó que varía según la cantidad de niños presentes, ya que los actores interactúan con cada uno de ellos de forma individual.
A través del agua se puede ver el sábado 11 a las 14 horas.