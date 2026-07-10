Erling Haaland convirtió su peinado en un negocio

El futbolista es inversor minoritario de Kknekki, una empresa noruega especializada en accesorios para el cabello

Hay pocas cosas tan reconocibles en el fútbol actual como la melena rubia de Erling Haaland. El delantero noruego presta especial atención a su imagen y suele combinar las gomitas para el pelo con los colores de la camiseta que usa en cada partido. Ese detalle, que se volvió parte de su identidad, hoy también es una fuente de ingresos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Mientras se consolida como una de las grandes figuras del Mundial 2026 y lidera la histórica campaña de Noruega, Haaland también capitaliza esa imagen fuera de la cancha. El atacante es accionista minoritario de Kknekki, una empresa noruega especializada en los accesorios para el cabello que él mismo utiliza desde hace años.

Haaland Edition, de Kknekki. KKNEKKI Su vínculo con la marca no nació como un patrocinio tradicional. Antes de invertir en la compañía, Haaland ya usaba sus gomitas para sujetarse el pelo durante los entrenamientos y los partidos. Convencido de la calidad del producto y del potencial de la empresa, en 2024 decidió incorporarse como socio. Desde entonces también se convirtió en el rostro de las campañas publicitarias de Kknekki.

La alianza dio un nuevo paso este año con la presentación de la Haaland Edition, una colección de edición limitada seleccionada por el propio futbolista. Los distintos diseños están inspirados en los colores de las camisetas que marcaron su carrera, desde la selección de Noruega hasta los clubes que integró. La caja reúne ocho gomitas para el cabello elegidas por Haaland y cada una incorpora un pequeño colgante metálico con su apellido.

La Haaland Edition forma parte de las Curated Editions, una línea especial de la marca que reúne colecciones temáticas. El set tiene un precio oficial de 230 coronas noruegas (unos 35 dólares), mientras que cada accesorio también puede adquirirse por separado.