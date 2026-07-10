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Erling Haaland convirtió su peinado en un negocio

El futbolista es inversor minoritario de Kknekki, una empresa noruega especializada en accesorios para el cabello

Erling Haaland.&nbsp;

Erling Haaland. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hay pocas cosas tan reconocibles en el fútbol actual como la melena rubia de Erling Haaland. El delantero noruego presta especial atención a su imagen y suele combinar las gomitas para el pelo con los colores de la camiseta que usa en cada partido. Ese detalle, que se volvió parte de su identidad, hoy también es una fuente de ingresos.

Mientras se consolida como una de las grandes figuras del Mundial 2026 y lidera la histórica campaña de Noruega, Haaland también capitaliza esa imagen fuera de la cancha. El atacante es accionista minoritario de Kknekki, una empresa noruega especializada en los accesorios para el cabello que él mismo utiliza desde hace años.

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Haaland Edition, de Kknekki.

Haaland Edition, de Kknekki.

Su vínculo con la marca no nació como un patrocinio tradicional. Antes de invertir en la compañía, Haaland ya usaba sus gomitas para sujetarse el pelo durante los entrenamientos y los partidos. Convencido de la calidad del producto y del potencial de la empresa, en 2024 decidió incorporarse como socio. Desde entonces también se convirtió en el rostro de las campañas publicitarias de Kknekki.

La alianza dio un nuevo paso este año con la presentación de la Haaland Edition, una colección de edición limitada seleccionada por el propio futbolista. Los distintos diseños están inspirados en los colores de las camisetas que marcaron su carrera, desde la selección de Noruega hasta los clubes que integró. La caja reúne ocho gomitas para el cabello elegidas por Haaland y cada una incorpora un pequeño colgante metálico con su apellido.

La Haaland Edition forma parte de las Curated Editions, una línea especial de la marca que reúne colecciones temáticas. El set tiene un precio oficial de 230 coronas noruegas (unos 35 dólares), mientras que cada accesorio también puede adquirirse por separado.

Tras su lanzamiento, la empresa informó que la colección se agotó rápidamente y que el tráfico hacia su tienda virtual aumentó de forma significativa gracias a la exposición del delantero durante el Mundial.

Qué tienen de diferente

Los orígenes de Kknekki se remontan a Corea del Sur, donde fue creada en 1987. Años después pasó a manos de una empresa familiar de Noruega, que mantuvo la técnica de fabricación original y la combinó con el diseño escandinavo. Actualmente, la marca está presente en unos 6.000 puntos de venta en más de 30 países, principalmente en Europa, y también realiza envíos internacionales, incluido Uruguay, a través de su tienda digital.

La clave de su éxito está en la confección. Cada gomita se elabora con una técnica de tejido que entrelaza más de 60 hilos en antiguas máquinas de la década de 1960, originalmente destinadas a fabricar cintas para tapicería. Esa estructura distribuye mejor la tensión, evita tirones y reduce el riesgo de quiebre del cabello. Al no tener piezas metálicas, puede usarse durante años sin perder elasticidad, incluso en contacto con el agua.

La marca ofrece más de 700 combinaciones de colores, una característica que la convirtió en un accesorio de moda, además de funcional.

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