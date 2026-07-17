Una retrospectiva de las creaciones de Dani Umpi en el Centro de Exposiciones Subte

En el Centro de Exposiciones Subte, en la plaza Juan Pedro Fabini, se inauguró el jueves 16 una muestra retrospectiva del artista uruguayo Dani Umpi. Se trata de una curaduría de 30 años de producción. Los visitantes pueden apreciar desde los collages de comienzos de los años 90 hasta piezas realizadas en 2026.

En conversación con Galería, el artista dijo que la selección de las piezas fue un proceso estresante, pero pudieron llegar a crear una muestra “inmersiva” en la que se puede captar su sensibilidad. “Cambió, sobre todo en el montaje. Fue una buena decisión no hacerla cronológica, eso fue algo que discutimos. Están mezclados diferentes momentos”, contó, y destacó que encontrarse con algunos objetos antiguos lo sorprendió, ya que estaban mal guardados y algunos tenían humedad. “Tuvimos que mandar a retirar hongos, con un trabajo de restauración”, esto hizo que Dani Umpi viera sus creaciones de una forma “distinta”. En un momento las apreció de una manera sin pensar que después pudieran adquirir otro valor. “No todo es tan descartable, ni tan menor”, reflexionó.