¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una retrospectiva de las creaciones de Dani Umpi en el Centro de Exposiciones Subte

La muestra se podrá visitar hasta el 4 de octubre

Coordinadora del Subte Micaela Azambuja, Dani Umpi y curador de la muestra Rodrigo Barcos.

Coordinadora del Subte Micaela Azambuja, Dani Umpi y curador de la muestra Rodrigo Barcos.

FOTO

Valentina Weikert
Sabrina Bruno y Camila Galmes.

Sabrina Bruno y Camila Galmes.

FOTO

Valentina Weikert
Igor Santander.

Igor Santander.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Denes, Fernando López Lage y Sebastián Sáez.

Alejandro Denes, Fernando López Lage y Sebastián Sáez.

FOTO

Valentina Weikert
Ernestina Pereyra Gallo y Kevin Miranda.

Ernestina Pereyra Gallo y Kevin Miranda.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Siutti y Magalí Milkis.

Santiago Siutti y Magalí Milkis.

FOTO

Valentina Weikert
Alexander Pollak y Eloy Pereira.

Alexander Pollak y Eloy Pereira.

FOTO

Valentina Weikert
Jesica García y Juan Damiano.

Jesica García y Juan Damiano.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Corbo y Federico De Rui.

Agustina Corbo y Federico De Rui.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En el Centro de Exposiciones Subte, en la plaza Juan Pedro Fabini, se inauguró el jueves 16 una muestra retrospectiva del artista uruguayo Dani Umpi. Se trata de una curaduría de 30 años de producción. Los visitantes pueden apreciar desde los collages de comienzos de los años 90 hasta piezas realizadas en 2026.

El archivo ocupa un lugar central en la muestra: hay artículos de prensa, fotografías, objetos y materiales gráficos, entre vestuario y piezas textiles. Esta retrospectiva busca seguir la fuerza expansiva de una obra que no deja nada afuera y que continúa creciendo.

En conversación con Galería, el artista dijo que la selección de las piezas fue un proceso estresante, pero pudieron llegar a crear una muestra “inmersiva” en la que se puede captar su sensibilidad. “Cambió, sobre todo en el montaje. Fue una buena decisión no hacerla cronológica, eso fue algo que discutimos. Están mezclados diferentes momentos”, contó, y destacó que encontrarse con algunos objetos antiguos lo sorprendió, ya que estaban mal guardados y algunos tenían humedad. “Tuvimos que mandar a retirar hongos, con un trabajo de restauración”, esto hizo que Dani Umpi viera sus creaciones de una forma “distinta”. En un momento las apreció de una manera sin pensar que después pudieran adquirir otro valor. “No todo es tan descartable, ni tan menor”, reflexionó.

La muestra se podrá visitar hasta el 4 de octubre, de lunes a sábados entre las 12 y las 18.30 horas.

Selección semanal
Gobierno de Montevideo

Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

Por Santiago Sánchez
Presidencia

Declaraciones de Alejandro Sánchez causaron molestia en el entorno de Orsi

Por Santiago Sánchez
Opinión pública

Desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

Por Redacción Búsqueda
Caso Penadés

Familiares de Gustavo Penadés cuestionan premio Bartolomé Hidalgo a libro sobre el caso del exsenador

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Qué es la miel del amor, el estimulador sexual que llegó a Uruguay y dispara alertas sanitarias en el mundo

Qué es la miel del amor, el estimulador sexual que llegó a Uruguay y dispara alertas sanitarias en el mundo

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Mara Ballester y Nazareno Mayol Curti.
Video

Dos rioplatenses conquistaron París con un restaurante que rompe las reglas del 'fine dining'

Por Clementina Delacroix Cardeza
Amy Winehouse.
Video

Amy Winehouse: las canciones que definieron su carrera

Por Redacción Galería
Ximena Arcos Pérez y Renata Battione, creadoras de Casadeco. 

Nuevas tendencias en diseño de interiores según Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, creadoras de Casadeco

Por Federica Chiarino Vanrell