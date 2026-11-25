La línea reúne un rosado elaborado con uvas francesas y un blanco de variedades españolas. Los vinos reflejan el gusto personal de la modelo y la experiencia de la bodega Félix Solís

Un proyecto que comenzó hace 18 años encontró su lugar de celebración en Finca Valeria. El viernes 20, Valeria Mazza y el empresario español Félix Solís reunieron a invitados en la propiedad ubicada en La Barra, Punta del Este, para presentar en Uruguay los vinos Finca Valeria: una línea que nació de la unión entre la historia familiar de la modelo argentina y la experiencia de una de las principales bodegas españolas.

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La jornada comenzó con un espacio de encuentro para conversar y probar las dos variedades. Más tarde, Mazza, su esposo, Alejandro Gravier, y Félix Solís compartieron la historia detrás del proyecto y los detalles de su elaboración. Todo surgió a partir de un encuentro con el empresario en Marbella (España) que los acercó a empezar a cumplir su sueño. “Desde el momento en que plantamos uvas en la finca, siempre soñamos con tener un vino propio”, recordó Mazza­. Gravier también se refirió a ese recorrido y contó que llegaron a pensar que el proyecto no se concretaría.

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La participación de Mazza fue más allá de poner su nombre a la línea. Se involucró en distintas etapas del proceso creativo, desde la selección de las variedades y las proporciones de cada uva hasta el diseño de las botellas y sus etiquetas. Según contó, trabajó con los enólogos en las pruebas hasta encontrar los sabores que mejor representaban sus preferencias. “Me gusta poder pensar en algo que yo consuma y me deleite, para compartir con los demás”, explicó. La elección del nombre tampoco fue casual. La finca es el lugar donde la familia se reúne para celebrar fechas especiales, pasar las fiestas y encontrarse con amigos. “La magia de armar el blend de las distintas uvas sucedió en otro lugar, pero el alma de los vinos es en Finca Valeria”, aseguró.

La línea está integrada por dos propuestas de diferentes procedencias. Finca Valeria Rosé combina garnacha, cinsault y syrah de las regiones francesas de Provenza y Languedoc­, mientras que Finca Valeria Blanco reúne chardonnay, sauvignon blanc y verdejo de España. Solís explicó que la elección de estos perfiles responde también a los cambios en las preferencias de consumo. “El consumo del vino bajó, sobre todo el tinto, pero los blancos y rosados están en aumento y marcan una tendencia”. Por eso buscaron elaborar opciones frescas y fáciles de beber, pensadas también para acercar a las nuevas generaciones al mundo del vino. En cuanto a sus características, describió el rosado como una combinación fresca y equilibrada, y destacó al blanco por su ligereza.

La presentación en Uruguay representa otro paso en el recorrido comercial de la marca. Los vinos tuvieron sus primeras presentaciones en Madrid y Marbella y, según contó Solís, ya llevan cerca de 100.000 botellas vendidas desde su llegada al mercado. Su distribución en el país se concretó a través de un acuerdo con la Bodega Familia Deicas. Durante su intervención, el empresario agradeció especialmente el trabajo de Fernando Deicas por hacer posible la llegada de la línea a Uruguay.