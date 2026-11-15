La Embajada de Argentina y Sofitel organizaron una degustación de vinos argentinos

Amantes del vino recorrieron distintos stands en una velada que reunió etiquetas de varias regiones productoras del país vecino

Sergio Goloubintseff, gerente general del Sofitel Diego Marcone, embajador de Argentina Alan Beraud, Guillermo Molvert de Banco Nación e Ignacio Méndez, jefe comercial de la Embajada de Argentina.

Cada botella guarda algo del lugar donde nació. El clima, la tierra y las tradiciones de cada región se expresan en sus aromas y sabores, y esa diversidad fue la protagonista de una velada dedicada a descubrir el vino argentino. La Embajada de Argentina en Uruguay, junto con Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, convocó a autoridades y referentes del ámbito cultural y artístico para compartir una noche de degustación.

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La cita tuvo lugar el miércoles 11 en el salón Thays del hotel. En el centro del espacio se dispusieron aperitivos y bebidas, mientras que, alrededor de la sala, distintos stands ofrecieron una selección de vinos argentinos. Los invitados recorrieron las propuestas, conversaron con los representantes de las bodegas y tuvieron la oportunidad de conocer distintas etiquetas.

Con la noche ya en marcha, el embajador de Argentina, Alan Beraud, dio la bienvenida a los presentes y agradeció que se sumaran a compartir una copa. Con humor, invitó a aprovechar la experiencia y conocer nuevas variedades: “A lo sumo, cinco variedades, si no, no pueden partir”, bromeó.

Beraud destacó dos características que, a su entender, definen al vino argentino: la calidad y la diversidad. En ese sentido, hizo referencia a la amplitud geográfica de su producción, con regiones y provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras.