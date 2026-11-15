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La Embajada de Argentina y Sofitel organizaron una degustación de vinos argentinos

Amantes del vino recorrieron distintos stands en una velada que reunió etiquetas de varias regiones productoras del país vecino

Tamara Castro.

Tamara Castro.

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Mauricio Rodríguez
Sergio Goloubintseff, gerente general del Sofitel Diego Marcone, embajador de Argentina Alan Beraud, Guillermo Molvert de Banco Nación e Ignacio Méndez, jefe comercial de la Embajada de Argentina.

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Mauricio Rodríguez
Alberto Roemmers, Marga Clavell y Jorge Antúnez Vega.

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Mauricio Rodríguez
Embajador de España Javier Salido Ortiz y embajador de Brasil Marcos Leal Raposo.

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Mauricio Rodríguez
Patricio Vizintín y Gloria Parietti.

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Mauricio Rodríguez
Rose Papantonakis y María José Bianchi.

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Martín Caubarrere y Marcelo Cellerino.

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Germán Spitznagel, del consulado argentino y Valentina España.

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María Alcoba y Javier llugain.

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Nadia Kokogian y Belén Duacastella.

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Nicolás Rama y Álvaro Suárez.

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Andrés Tiribocchi e Imelda Smolic.

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Magdalena Rubí y Christian de Souza.&nbsp;

Magdalena Rubí y Christian de Souza. 

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Dalai Volpe y Santiago dos Santos.

Dalai Volpe y Santiago dos Santos.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Cada botella guarda algo del lugar donde nació. El clima, la tierra y las tradiciones de cada región se expresan en sus aromas y sabores, y esa diversidad fue la protagonista de una velada dedicada a descubrir el vino argentino. La Embajada de Argentina en Uruguay, junto con Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, convocó a autoridades y referentes del ámbito cultural y artístico para compartir una noche de degustación.

La cita tuvo lugar el miércoles 11 en el salón Thays del hotel. En el centro del espacio se dispusieron aperitivos y bebidas, mientras que, alrededor de la sala, distintos stands ofrecieron una selección de vinos argentinos. Los invitados recorrieron las propuestas, conversaron con los representantes de las bodegas y tuvieron la oportunidad de conocer distintas etiquetas.

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Con la noche ya en marcha, el embajador de Argentina, Alan Beraud, dio la bienvenida a los presentes y agradeció que se sumaran a compartir una copa. Con humor, invitó a aprovechar la experiencia y conocer nuevas variedades: “A lo sumo, cinco variedades, si no, no pueden partir”, bromeó.

Beraud destacó dos características que, a su entender, definen al vino argentino: la calidad y la diversidad. En ese sentido, hizo referencia a la amplitud geográfica de su producción, con regiones y provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras.

El embajador también dedicó un reconocimiento a las bodegas y marcas participantes, así como al gerente general del Sofitel, Diego Marcone, y a todo su equipo, por hacer posible la iniciativa. Se trató de una nueva edición de una propuesta que ya había tenido lugar el año anterior y que, en esta oportunidad, convocó a un público más numeroso, consolidando un espacio de encuentro alrededor de la cultura vitivinícola argentina.

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