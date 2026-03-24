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Velas y diplomacia: la Regata de la Francofonía celebró una nueva edición

La quinta entrega reunió a tripulaciones de distintos países, con una referencia al Día Internacional de la Mujer

Tripulación del barco del Yacht Club Uruguayo, Lady: Pilar González, Nicolás González, Ella Hadda Grecco y Natalia Azzato.

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Adrián Echeverriaga
Tripulación del barco Falúa: Malena Bird, Marina Acosta, Florencia Botta y Carolina Rodríguez.

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FOTO

Adrián Echeverriaga
Tripulación del barco Cutty Sark-Simba, tercer puesto en la clasificación general: Marta Lorenzi, Mercedes Alzola, Clara Bianchi y Paula Santos, junto a la embajadora de Francia Virginie Bioteau.

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Adrián Echeverriaga
Tripulación del barco Carmela, ganador de la categoría C: Álvaro Fernández y vicecomodoro del Yacht Club Uruguayo Carlos Murguía.

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Adrián Echeverriaga
Consejera económica y comercial de la Embajada de Bélgica Jimena Villar Bouchacourt, embajadora de Egipto Noha Khedr, embajadora de Francia Virginie Bioteau y embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan.

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Adrián Echeverriaga
Encargado de Negocios de la Embajada de México Andrés Ruiz, embajador de Rumania RaduMihail Filip, embajador de Suiza Álvaro Borghi y embajador de Grecia Stavros Spyridakis.

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Adrián Echeverriaga
Vicedirectora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores Soledad Martínez y representante de la Embajada de Canadá Denise Servian.

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Adrián Echeverriaga
Tripulación del barco Pantera, primer puesto en la clasificación general: María Inés García, Ismael Caballero, Guillermo Plá, Fernando Castro y María Laura Jaunsolo.

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Adrián Echeverriaga
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Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En el Yacht Club Uruguayo, la Regata de la Francofonía volvió a reunir en el agua a equipos vinculados a embajadas de países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía en Uruguay.

Con el Puerto del Buceo en movimiento desde temprano, la jornada arrancó entre preparativos, saludos y últimos ajustes antes de largar. La regata se corrió bajo formato hándicap festival, con embarcaciones distribuidas en distintas series y una flota que mezcló equipos experimentados con tripulaciones de escuela.

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En esta edición hubo, además, un detalle compartido: la invitación a sumar algo violeta —en la ropa o como accesorio— en referencia al Día Internacional de la Mujer. El gesto apareció en varias cubiertas y acompañó la salida al agua.

La competencia se fue definiendo con el correr del recorrido. En la clasificación general, tras la corrección de tiempos, el primer lugar fue para Pantera, representante de Armenia, con Guillermo Plá al timón. El segundo puesto lo ocupó Coyote (Marruecos), de Baltazar Siedemburg. Y el tercero, Cutty Sark-Simba (Francia), con Mercedes Alzola, en una tripulación íntegramente femenina.

También se ubicaron en los primeros lugares Prometeo (Bélgica), Taco (Canadá) y Carmela (Grecia), en una tabla que reflejó la diversidad de países en el agua, con embarcaciones que representaron desde Egipto y Rumania hasta Luxemburgo, Haití o Vietnam. Entre las distinciones, Alphard, barco escuela que representó a Luxemburgo, fue reconocido por contar con la mayor cantidad de mujeres a bordo.

Ya en tierra, el ritmo cambió. Comentarios sobre las maniobras, anécdotas del recorrido y reencuentros entre tripulaciones acompañaron el cierre, que tuvo entrega de premios y brindis.

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