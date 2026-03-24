Velas y diplomacia: la Regata de la Francofonía celebró una nueva edición

En el Yacht Club Uruguayo, la Regata de la Francofonía volvió a reunir en el agua a equipos vinculados a embajadas de países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía en Uruguay.
La quinta entrega reunió a tripulaciones de distintos países, con una referencia al Día Internacional de la Mujer
En el Yacht Club Uruguayo, la Regata de la Francofonía volvió a reunir en el agua a equipos vinculados a embajadas de países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía en Uruguay.
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Con el Puerto del Buceo en movimiento desde temprano, la jornada arrancó entre preparativos, saludos y últimos ajustes antes de largar. La regata se corrió bajo formato hándicap festival, con embarcaciones distribuidas en distintas series y una flota que mezcló equipos experimentados con tripulaciones de escuela.
En esta edición hubo, además, un detalle compartido: la invitación a sumar algo violeta —en la ropa o como accesorio— en referencia al Día Internacional de la Mujer. El gesto apareció en varias cubiertas y acompañó la salida al agua.
La competencia se fue definiendo con el correr del recorrido. En la clasificación general, tras la corrección de tiempos, el primer lugar fue para Pantera, representante de Armenia, con Guillermo Plá al timón. El segundo puesto lo ocupó Coyote (Marruecos), de Baltazar Siedemburg. Y el tercero, Cutty Sark-Simba (Francia), con Mercedes Alzola, en una tripulación íntegramente femenina.
También se ubicaron en los primeros lugares Prometeo (Bélgica), Taco (Canadá) y Carmela (Grecia), en una tabla que reflejó la diversidad de países en el agua, con embarcaciones que representaron desde Egipto y Rumania hasta Luxemburgo, Haití o Vietnam. Entre las distinciones, Alphard, barco escuela que representó a Luxemburgo, fue reconocido por contar con la mayor cantidad de mujeres a bordo.
Ya en tierra, el ritmo cambió. Comentarios sobre las maniobras, anécdotas del recorrido y reencuentros entre tripulaciones acompañaron el cierre, que tuvo entrega de premios y brindis.