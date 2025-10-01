¡Hola !

Volvo presentó su nuevo SUV eléctrico Premium

Se trata de un automovil 100% eléctrico, más seguro, sustentable y sofisticado, que marca un hito en la estrategia global de la marca hacia la movilidad responsable

De Eximar: marketing manager Sebastián González, gerente de Operaciones Federico Mayora, presidente y CEO Federico Pieruzzini y gerente de Marca Diego Favier.

FOTO

Gastón de Armas
Gastón Solari y Santiago Volpi.

FOTO

Gastón de Armas
Pablo Barreiro y Pablo Álvarez.

FOTO

Gastón de Armas
Gerente de Marca de Eximar Diego Favier y Leandro Moyano.

FOTO

Gastón de Armas
Javier Vigo y Pilar Cunha Ferré.

FOTO

Gastón de Armas
Popi Dougall y Valentina Barrios.

FOTO

Gastón de Armas
Germán Mikolic y Juan Manuel Melo.

FOTO

Gastón de Armas
Pablo Kohn y Beatriz López.

FOTO

Gastón de Armas
Germán Mikolic y Juan Manuel Melo.

FOTO

Gastón de Armas

En un encuentro exclusivo para clientes y amigos de la marca, Volvo Cars presentó en Uruguay el EX90, un SUV 100% eléctrico que marca una nueva etapa para la compañía.

Se trata del modelo más seguro de su historia y, a la vez, el más sustentable, sensorial y sofisticado que ha desarrollado. Más que un vehículo eléctrico, representa la expresión más avanzada del lujo escandinavo responsable, en el que convergen diseño minimalista, innovación tecnológica y una experiencia de conducción que anticipa el futuro.

La presentación, que se realizó al atardecer del jueves 25 en la sede central de Volvo, a pasos del Palacio Legislativo, contó con la presencia de los principales directivos locales y regionales del Grupo Eximar, importador y representante oficial de Volvo y otras reconocidas marcas, como­ MG y Jaguar Land Rover, en Uruguay.

“Estamos muy entusiasmados con esta presentación. El EX90 reúne características únicas y significará un punto de inflexión en el segmento. Por su equipamiento, seguridad y tecnología integrada, causará un gran impacto, y para nosotros es muy motivante traerlo al mercado y seguir potenciando el crecimiento de Volvo en Uruguay”, destacó el presidente y CEO de Eximar, Federico Pieruzzini. Por su parte, el gerente de Marca, Diego Favier, fue el encargado de ofrecer una completa presentación técnica del nuevo vehículo.

Con un enfoque claro y preciso, explicó las principales innovaciones en materia de seguridad, desempeño y tecnología sustentable que distinguen a este modelo eléctrico. La exposición despertó gran interés entre los invitados, en especial de los potenciales compradores, quienes tras la charla pudieron acercarse al auto ya descubierto, aclarar sus dudas de manera personalizada e incluso realizar algunas pruebas para experimentar de primera mano sus prestaciones.

Volvo avanza con paso firme hacia su meta global de que entre el 90% y el 100% de sus ventas provengan de vehículos electrificados para 2030. El EX90 es pieza clave de esa estrategia: ofrece una autonomía de hasta 600 km (WLTP) y está fabricado con materiales de origen responsable, como madera certificada FSC con retroiluminación, lana con certificación Woolmark y plásticos reciclados. Además, es 100% libre de cuero, en línea con la política de reducción de impacto ambiental de la marca.

