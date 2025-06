Alexandr Wang, el nuevo prodigio de la IA que tiene una imagen (demasiado) perfecta

Meta, la empresa matriz de Facebook, ha adquirido a la nueva “prodigio” tecnológica, comparada con una fusión entre Steve Jobs y Mark Zuckerberg e impulsada por la inteligencia artificial (IA). Se trata de Alexandr Wang, CEO de la startup Scale AI, quien se integrará al gigante tecnológico. La operación, revelada este martes 10 de junio por medios como The New York Times y The Wall Street Journal, implica una inversión de 14.800 millones de dólares por parte de Meta en esta compañía fundada en 2016.