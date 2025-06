El oficialismo transita con dificultades su “primera prueba de fuego” en el Parlamento

Mientras en el Senado se desarrollaban las negociaciones por “la caja de profesionales”, la cúpula del Ministerio de Economía (MEF) defendía en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de Diputados la Rendición de Cuentas que —entre otras cosas— faculta al gobierno a contraer endeudamiento neto por hasta US$ 3.450 millones en 2025. Ese punto provoca resistencias en la oposición.

“Puede suceder que el gobierno no tenga los votos para lo que está proponiendo (…). El gobierno plantea aumentar el tope legal de endeudamiento y se saltea un mecanismo que está previsto en la Ley de Presupuesto (vigente), por el que el Poder Ejecutivo puede perforar el tope. Pero no quieren ir por ahí, sino que los autoricemos a un incremento de US$ 1.200 millones del endeudamiento”, explicó el diputado blanco Pablo Abdala.