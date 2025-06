Psicología define contra reloj cómo valora resultados de parciales tras uso masivo de inteligencia artificial

El Consejo de Facultad de Psicología de la Universidad de la República —integrado por el decano Enrico Irrazábal, cinco representantes de los docentes, tres de los egresados y tres de los estudiantes— se reúne el próximo lunes 16 y, aunque estaba previsto que analizara cómo se ponderan los resultados de tres parciales realizados de forma virtual por más de 3.000 universitarios que cursan el primer año de la licenciatura, esa posibilidad está en duda porque la Comisión de Carrera, que lo asesora, aún no se ha pronunciado por falta de consenso.

El consejo debe resolver el asunto a raíz de la solicitud de profesores de revisar o incluso anular las pruebas al identificar un “indicio fuerte” de que hubo un uso masivo de inteligencia artificial por parte del estudiantado a pesar de que no estaba pautado. La resolución del órgano de cogobierno será tomada contra reloj, puesto que los segundos parciales del semestre comienzan la próxima semana.

El reclamo es estudiado por la Comisión de Carrera, que asesora al consejo y está integrada por representantes de docentes y estudiantes, del Programa de Renovación de la Enseñanza y de la dirección de la licenciatura. De todas maneras, este martes 10, durante su sesión ordinaria, esta comisión no logró acordar un dictamen o informe para elevar al consejo de la facultad, informaron fuentes universitarias a Búsqueda. Si bien los integrantes de la comisión coinciden en cuanto a que los resultados de los parciales no deben anularse, como había propuesto el plantel docente de Neurobiología de la Mente, una unidad curricular obligatoria (UCO), aún no han acordado qué peso dar a estas pruebas virtuales en la evaluación final del semestre.