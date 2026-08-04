La Comisión Nacional de Bioética será presentada el 19 de octubre y ya recibió más de 40 postulaciones

El próximo 19 de octubre, Día Mundial de la Bioética, el Parlamento presentará oficialmente la Comisión Nacional de Bioética. Creada por la Ley 20.391 , tendrá entre sus cometidos “asesorar a los Poderes del Estado y organismos públicos” en temas relacionados con la salud, la investigación científica y los avances de la ciencia y la tecnología.

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La fecha fue confirmada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi , durante una reunión informativa realizada en el Palacio Legislativo el miércoles 29 de julio junto a especialistas y personas interesadas en integrar la comisión. Allí adelantó que el lanzamiento contará con invitados de otras comisiones nacionales de bioética de otros países para “iniciar relaciones” y porque “es cada vez más necesaria la cooperación internacional”.

El anuncio llega cuando está por terminar el proceso para conformar el organismo. La ley dispuso una integración de 15 titulares y 15 suplentes. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el jueves 6 de agosto y luego comenzará la etapa de evaluación de los candidatos por parte de una comisión especial de selección.

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“La creación de esta comisión era una vieja aspiración, pero hoy el mundo demuestra que es más necesaria que nunca. Uruguay va a ser el primer país de América Latina en ponerla en marcha y ya hay más de 40 postulantes”, contó Goñi a Búsqueda .

La creación de una comisión nacional de bioética es una discusión que lleva más de dos décadas en Uruguay. El primer proyecto fue presentado en el año 2000 por el entonces diputado nacionalista Jaime Trobo. Hubo nuevas iniciativas en 2003 y 2006. Incluso una de ellas obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, pero nunca terminó de prosperar.

Después de ese período hubo varios años sin avances legislativos, aunque continuó creciendo el desarrollo de la bioética en hospitales, universidades y organismos públicos mediante la creación de comités especializados. Recién en mayo de 2021 Goñi presentó un nuevo proyecto. Tras varias modificaciones y con el respaldo de todos los partidos, la ley fue aprobada en diciembre de 2024.

Goñi sostuvo que la comisión permitirá “cumplir con una asignatura pendiente en la agenda de los derechos humanos en Uruguay” frente a “los cambios vertiginosos en el mundo de la ciencia”.

Cómo funcionará la comisión

La Comisión Nacional de Bioética funcionará en el ámbito del Poder Legislativo, aunque la ley establece que será un organismo “independiente” y que no podrá recibir “instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”. Esa autonomía fue destacada durante la reunión por Mariana Blengio, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y coordinadora de la Certificación en Bioética y Derecho de la Universidad de la República (Udelar), una de las especialistas que asesoró durante la elaboración del proyecto.

Según explicó, “la independencia, el pluralismo, la transparencia y la participación atraviesan toda la ley y constituyen sus principios rectores”. Recordó además que la comisión fue creada por una ley y no mediante un decreto del Poder Ejecutivo, lo que, a su juicio, “fortalece su autonomía institucional”.

La comisión estará integrada por 15 miembros titulares y 15 suplentes que actuarán a título personal durante un período de cinco años, con posibilidad de una relección. La integración será “multidisciplinaria” y podrán participar profesionales de áreas muy diferentes, siempre que acrediten “formación en bioética” o experiencia vinculada con los temas que deberá analizar el organismo.

Entre los perfiles previstos, “los miembros deberán estar distribuidos en forma proporcional entre personas que representen a legos, científicos en las distintas disciplinas, teólogos, veterinarios, agrónomos, sociólogos, antropólogos, juristas, filósofos, otras disciplinas afines”.

Las postulaciones son individuales. Aunque las candidaturas pueden contar con el respaldo de universidades u otras instituciones, los futuros integrantes no representarán a esas organizaciones sino que actuarán a título personal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, habla durante la reunión informativa de la Comisión de Bioética, 29 de julio de 2026. Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay / Eliana Alvarez

Qué temas abordará la comisión

La ley habilita a la comisión a elaborar “estudios, informes consultivos o recomendaciones” sobre “conflictos éticos” vinculados a la salud y a otras disciplinas que “tengan importancia para la preservación de la vida humana, para la relación del ser humano con el medio ambiente” y “el acceso a los progresos y avances del conocimiento” en la salud, la biología y la medicina.

También se pronunciará sobre las “implicancias éticas y sociales” de “cuestiones emergentes o persistentes” que “tengan o puedan tener impacto en la vida humana, la calidad de vida, la investigación, el medio ambiente y pluralidad étnica, religiosa y cultural”. La ley también señala que esos análisis deberán tener en cuenta a “las generaciones venideras”.

La comisión también podrá asesorar sobre asuntos que hoy no son abordados por otros comités de bioética, “tales como agroquímicos, biotecnologías, nanotecnologías, ingeniería genética, inteligencia artificial, bienestar animal y protección ambiental”. La ley también le encomienda “aportar la visión bioética en la elaboración de las políticas nacionales” cuando existan cuestiones éticas.

La norma también dispone que la comisión deberá “promover foros para el debate nacional e internacional de cuestiones bioéticas”, impulsar la enseñanza y la capacitación en la materia, celebrar convenios de colaboración con otras instituciones y presentar a la Asamblea General “un informe anual sobre el trabajo realizado”.

Blengio destacó que las recomendaciones de la comisión no serán obligatorias. Sin embargo, sostuvo que el carácter “no vinculante” no implica que carezcan de valor y afirmó que será “fundamental la discusión que se haga y el compromiso que haya en relación con los dictámenes de la comisión”.

Por qué la comisión se crea ahora

La creación de la comisión responde también a una realidad muy distinta a la existente cuando comenzaron las primeras discusiones parlamentarias hace más de 20 años. Durante la reunión informativa, Goñi afirmó que la bioética “dejó de ser una cuestión académica” y pasó a ser “una cuestión de la mayor relevancia política” debido a los cambios científicos y tecnológicos de los últimos años.

El legislador destacó que la ley uruguaya incorporó de forma expresa el impacto de la inteligencia artificial. “Cuando en 2021 hablábamos de bioética vinculada con la inteligencia artificial, esos temas no aparecían en las leyes que había en el mundo. Nosotros sí los incorporamos”, afirmó.

En la exposición realizada durante la charla, Blengio recordó que la creación de la comisión responde al compromiso asumido por Uruguay con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco aprobada en 2005. Según explicó, la ley “se crea en función y en cumplimiento” de esa declaración.

La especialista repasó la evolución de la bioética en Uruguay desde fines de la década de 1990 y recordó que durante esos años se fueron creando comisiones en hospitales, universidades y distintas instituciones. A su entender, la nueva etapa plantea “un desafío enorme”, porque ahora el objetivo es “la implementación y la puesta en marcha de la comisión”, explicó.

Reunión informativa sobre la Comisión de Bioética en el Palacio Legislativo, 29 de julio de 2026. Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay / Eliana Alvarez

El proceso que viene

Tras el cierre de las postulaciones, la Comisión Especial de Selección analizará los antecedentes de los aspirantes y elaborará una nómina que será elevada a la Asamblea General, encargada de realizar la designación definitiva.

La Comisión Especial de Selección está integrada por tres representantes de la Asamblea General del Poder Legislativo de los tres partidos políticos más votados; un representante del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Judicial; un representante de la Udelar; un representante por el conjunto de las instituciones universitarias privadas, y un representante de la Academia Nacional de Ciencias, quien la presidirá.

La ley establece que los integrantes de la comisión tendrán carácter “honorario” y podrán acceder a viáticos para cumplir las tareas del organismo. También la habilita a solicitar en pase en comisión hasta “15 funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado” para apoyar su funcionamiento.

Goñi adelantó que ya existen conversaciones para asegurar el presupuesto de la Comisión Nacional de Bioética, la secretaría técnica y los recursos administrativos necesarios para que el organismo pueda comenzar a trabajar “apenas queden designados sus integrantes”. Incluso sostuvo que el Parlamento será la sede “natural” de trabajo de la comisión y que se están definiendo los detalles para su instalación.